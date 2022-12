États-Unis : la Russie se tourne vers l’Iran pour fournir plus de drones et de missiles

WASHINGTON (AP) – Luttant pour maintenir un approvisionnement régulier en armes pour sa guerre en Ukraine, Moscou se tourne à nouveau vers l’Iran pour réapprovisionner l’armée russe en drones et en missiles sol-sol, selon deux responsables proches du dossier.

Les États-Unis craignent de plus en plus que la Russie ne cherche à acquérir des armes conventionnelles avancées supplémentaires auprès de l’Iran, selon un responsable du Conseil de sécurité nationale qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des renseignements américains. Le responsable a déclaré que l’administration était particulièrement préoccupée par le fait que la Russie pourrait chercher à acquérir des missiles sol-sol auprès de l’Iran.

Par ailleurs, un diplomate de l’ONU a déclaré que l’Iran prévoyait de vendre à la Russie des centaines de missiles et de drones en violation de la résolution du Conseil de sécurité de 2015 qui a approuvé l’accord nucléaire entre Téhéran et six grandes puissances. La Russie, en tant que signataire de l’accord de 2015, saperait la résolution, et une question clé est de savoir ce que la Russie donnera à l’Iran en échange des drones et des missiles, a déclaré le diplomate, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter d’informations internes sensibles.

Le diplomate a ajouté que les ventes marqueraient une augmentation significative de la profondeur de la coopération en matière de défense entre la Russie et l’Iran et pourraient avoir “des implications massives pour la sécurité de la région”. Il ne semble pas que l’armement ait encore été expédié, mais il est “clairement dans les carnets de commandes”, a déclaré le diplomate.

Les inquiétudes concernant les nouvelles ventes d’armes à la Russie surviennent après que l’Iran a vendu des centaines de drones d’attaque à la Russie au cours de l’été. L’administration Biden affirme que la Russie s’est également tournée vers la Corée du Nord pour l’artillerie alors que la guerre de neuf mois se poursuit.

Mercredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes que les États-Unis n’avaient pas encore vu de missiles iraniens transférés en Russie. Mais il a souligné l’impact que les ventes d’armes précédentes ont eu pendant la guerre, alors que les forces russes ont de plus en plus ciblé les infrastructures civiles de l’Ukraine avec l’arrivée des froids mois d’hiver.

“Nous avons vu la fourniture continue de drones iraniens de l’Iran à la Russie. Vous pouvez voir ces drones continuer à frapper des cibles civiles et à tuer des Ukrainiens innocents presque tous les jours », a déclaré Kirby. “Nous savons donc qu’ils sont impliqués dans les efforts que (le président russe Vladimir) Poutine a déployés ces derniers temps pour essayer de mettre le peuple ukrainien à genoux en ce qui concerne l’électricité, l’eau et d’autres ressources.”

Le ministère britannique de la Défense a déclaré fin novembre que la Russie avait « probablement presque épuisé son stock actuel » de drones fournis par l’Iran, mais chercherait probablement de nouveaux approvisionnements.

La Russie n’a pas non plus encore réussi à acquérir des missiles balistiques de fabrication iranienne, a déclaré un conseiller présidentiel ukrainien au Guardian. Mykhailo Podolyak a déclaré que “l’Iran a subi d’énormes pressions diplomatiques et les manifestations ont également accru la pression sur le gouvernement” à Téhéran pour qu’il ne fournisse pas les armes.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré mercredi que la crainte que la Russie se tourne vers l’Iran pour renforcer son approvisionnement en missiles balistiques n’est “pas une nouvelle préoccupation”.

“Nous n’avons aucune information à partager à ce stade concernant les livraisons actuelles de missiles balistiques”, a déclaré Price. “Mais nous savons que l’assaut brutal de la Russie contre l’Ukraine a forcé la Russie à dépenser ses quantités relativement rares d’armes, y compris des missiles balistiques.”

La Maison Blanche a cherché à plusieurs reprises à mettre en lumière la dépendance de la Russie envers l’Iran et la Corée du Nord, une autre nation largement isolée sur la scène internationale, pour le soutien alors qu’elle poursuit sa guerre contre l’Ukraine.

L’administration Biden a récemment dévoilé des sanctions contre les entreprises et entités iraniennes impliquées dans le transfert de drones iraniens vers la Russie pour une utilisation dans l’invasion en cours de l’Ukraine par Poutine. Tout cela survient alors que l’administration a condamné la répression violente par la république islamique des manifestations qui ont éclaté dans tout l’Iran après la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs.

Même si la Maison Blanche a accusé l’Iran de soutenir l’effort de guerre de la Russie, l’administration n’a pas abandonné la possibilité de relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 – sabordé par l’administration Trump en 2018. Le pacte, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ou JCPOA , fournirait à Téhéran des milliards de dollars en allègement des sanctions en échange de l’acceptation par le pays de ramener son programme nucléaire aux limites fixées par l’accord de 2015.

Par ailleurs, la Maison Blanche a accusé la Corée du Nord d’avoir secrètement expédié un nombre important d’obus d’artillerie à la Russie pour soutenir son invasion de l’Ukraine. La Maison Blanche a déclaré que la Corée du Nord tentait de donner l’impression que l’artillerie était envoyée dans des pays du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord, mais qu’elle était destinée à la Russie.

En octobre, la Maison Blanche a accusé Téhéran d’avoir envoyé des troupes iraniennes en Crimée pour soutenir les attaques de drones russes contre les centrales électriques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés,

La Maison Blanche et le gouvernement britannique ont déclaré que le nombre relativement restreint de personnel iranien déployé en Crimée, une partie de l’Ukraine unilatéralement annexée par la Russie en violation du droit international en 2014, était là pour aider les troupes russes à lancer des drones de fabrication iranienne contre l’Ukraine.

Le responsable du Conseil de sécurité nationale a déclaré que la Russie avait reçu un nombre important de drones de l’Iran et que les États-Unis pensaient que Moscou continuerait probablement à recevoir des livraisons supplémentaires à l’avenir.

L’administration Biden a déclassifié et dévoilé à plusieurs reprises les conclusions des services de renseignement sur la coopération entre Moscou et Téhéran dans l’espoir de faire monter la pression internationale sur Téhéran pour qu’il renonce à aider la Russie.

Kirby a refusé de fournir des détails sur l’évaluation américaine du stock de la Russie.

Mais il a ajouté que la Maison Blanche savait que Poutine avait “des difficultés à se réapprovisionner spécifiquement en munitions à guidage de précision, en raison des contrôles et des sanctions à l’exportation, qui limitent sa capacité à obtenir une partie de la micro-électronique qui les prend en charge”.

___

Lederer a rapporté des Nations Unies. Les écrivains AP Matthew Lee à Washington et Jill Lawless à Londres ont contribué au reportage.

Aamer Madhani, Edith M. Lederer et Colleen Long, The Associated Press