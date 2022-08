États-Unis : la Russie rencontre des problèmes avec des drones fabriqués en Iran

WASHINGTON (AP) – La Russie a rencontré des problèmes techniques avec des drones de fabrication iranienne acquis à Téhéran ce mois-ci pour être utilisés dans sa guerre avec l’Ukraine, selon des responsables de l’administration Biden.

Les responsables, qui ont parlé sous le couvert de l’anonymat pour discuter de l’évaluation du renseignement américain, n’ont pas détaillé les “nombreux échecs”. Ils ont ajouté que les États-Unis estiment que la livraison de véhicules aériens sans pilote des séries Mohajer-6 et Shahed sur plusieurs jours ce mois-ci fait probablement partie d’un plan russe visant à acquérir des centaines de drones iraniens.

L’Associated Press a rapporté la semaine dernière que la Russie avait récemment obtenu des centaines de drones iraniens capables d’être utilisés dans sa guerre contre l’Ukraine malgré les avertissements américains à Téhéran de ne pas les expédier. Le Washington Post a d’abord rapporté que la Russie avait rencontré des problèmes techniques avec les drones iraniens.

Les opérateurs russes continuent de recevoir une formation en Iran sur la façon d’utiliser ces systèmes, qui peuvent mener des attaques air-sol, la guerre électronique et le ciblage, sur le champ de bataille en Ukraine, ont indiqué les responsables.

L’administration Biden a publié le mois dernier des images satellite indiquant que des responsables russes se sont rendus sur l’aérodrome de Kashan les 8 juin et 5 juillet pour voir les drones iraniens. À l’époque, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, avait affirmé que l’administration disposait “d’informations selon lesquelles le gouvernement iranien se prépare à fournir à la Russie plusieurs centaines de drones”.

Confrontée à des sanctions économiques et à des limites sur ses chaînes d’approvisionnement en raison de son invasion de l’Ukraine, la Russie se tourne vers l’Iran en tant que partenaire clé et fournisseur d’armes. Un avion russe a été chargé de l’équipement UAV sur un aérodrome en Iran pendant plusieurs jours ce mois-ci avant que l’armement ne soit envoyé en Russie, ont déclaré les responsables.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes plus tôt lundi que l’administration n’avait “aucune mise à jour” sur la livraison des drones. Il a ajouté que les États-Unis n’avaient “rien vu qui nous donne un sentiment de confort” et que “l’approvisionnement, et la livraison est toujours imminente, est toujours en vue”.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein-Amir Abdollahian, a déclaré le mois dernier que Téhéran entretenait « divers types de collaboration avec la Russie, y compris dans le secteur de la défense ».

“Mais nous n’aiderons aucune des parties impliquées dans cette guerre parce que nous pensons qu’elle (la guerre) doit être arrêtée”, a-t-il déclaré.

Les responsables de l’administration ont confirmé les détails de la fourniture par l’Iran de drones à la Russie à un moment où la Maison Blanche tente également d’inciter Téhéran à reprendre sa conformité avec l’accord nucléaire de 2015.

L’administration a achevé la semaine dernière son examen des commentaires de l’Iran sur une proposition européenne de relancer l’accord négocié sous l’administration du président Barack Obama et abandonné en 2018 par le président de l’époque, Donald Trump, en 2018.

Aamer Madhani, Associated Press