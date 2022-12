États-Unis : la Russie et l’Iran se dirigent vers un “partenariat” de défense totale

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden accuse la Russie de fournir une assistance militaire avancée à l’Iran, y compris des systèmes de défense aérienne, des hélicoptères et des avions de chasse, dans le cadre de l’approfondissement de la coopération entre les deux nations alors que Téhéran fournit des drones pour soutenir l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine .

Vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a cité les évaluations des services de renseignement américains pour ces allégations, affirmant que la Russie offrait à l’Iran “un niveau sans précédent de soutien militaire et technique qui transforme leur relation en un partenariat de défense à part entière”.

Kirby a déclaré que la Russie et l’Iran envisageaient de mettre en place une chaîne de montage de drones en Russie pour le conflit ukrainien, tandis que la Russie formait des pilotes iraniens sur le chasseur Sukhoi Su-35 et que l’Iran pourrait recevoir des livraisons de l’avion dans l’année.

“Ces avions de combat renforceront considérablement l’armée de l’air iranienne par rapport à ses voisins régionaux”, a déclaré Kirby.

Les allégations américaines font partie d’un effort délibéré des États-Unis pour provoquer l’isolement mondial de la Russie, dans ce cas ciblant les nations arabes qui ont cherché à contenir la malveillance régionale de l’Iran et qui n’ont pas adopté une position ferme contre l’invasion russe de l’Ukraine.

Plus tôt cette année, l’administration Biden a accusé l’Arabie saoudite de se ranger du côté de la Russie dans le conflit en dirigeant les coupes du cartel OPEP+ pour augmenter le prix du pétrole, crucial pour financer l’effort de guerre de Moscou. L’Arabie saoudite et l’Iran se sont opposés dans une guerre par procuration de plusieurs années au Yémen.

Kirby a déclaré que les transferts d’armes étaient en violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et que les États-Unis “utiliseraient les outils à leur disposition pour exposer et perturber ces activités”.

Les inquiétudes concernant «l’approfondissement et un partenariat de défense en plein essor» entre la Russie et l’Iran surviennent alors que l’administration Biden a accusé à plusieurs reprises l’Iran d’aider la Russie dans son invasion de l’Ukraine.

L’administration affirme que l’Iran a vendu des centaines de drones d’attaque à la Russie au cours de l’été. Kirby a réitéré vendredi la conviction de l’administration que l’Iran envisageait de vendre des centaines de missiles balistiques à la Russie, mais a reconnu que les États-Unis n’avaient pas “une visibilité parfaite sur la pensée iranienne sur les raisons pour lesquelles” l’accord n’a pas été conclu.

L’ambassadrice britannique à l’ONU, Barbara Woodward, a accusé vendredi la Russie de tenter d’obtenir plus d’armes de l’Iran, dont des centaines de missiles balistiques, en échange d’un “niveau sans précédent de soutien militaire et technique” à Téhéran.

“Nous craignons que la Russie ait l’intention de fournir à l’Iran des composants militaires plus avancés, ce qui permettra à l’Iran de renforcer sa capacité d’armement”, a-t-elle déclaré. “Il est donc impératif que la vérité sur l’approvisionnement de l’Iran en Russie soit révélée et fasse l’objet d’une enquête par l’ONU dès que possible.”

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée par la Russie pour évaluer l’impact des armes occidentales injectées en Ukraine, l’ambassadeur russe à l’ONU Vassily Nebenzia a de nouveau nié que l’Iran fournisse des armes à l’Ukraine.

“Le complexe militaro-industriel en Russie peut parfaitement fonctionner et n’a besoin de l’aide de personne, alors que l’industrie militaire ukrainienne n’existe pas fondamentalement et est assistée par l’industrie et les entreprises occidentales”, a-t-il déclaré.

La Maison Blanche affirme que la Russie s’est également tournée vers la Corée du Nord pour l’artillerie alors que la guerre de neuf mois se poursuit. La Corée du Nord a démenti cette allégation.

La Maison Blanche a cherché à plusieurs reprises à mettre en lumière la dépendance de la Russie envers l’Iran et la Corée du Nord, une autre nation largement isolée sur la scène internationale, pour le soutien alors qu’elle poursuit sa guerre contre l’Ukraine.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a qualifié la collaboration Iran-Russie d’« alliance désespérée ».

« L’Iran est maintenant l’un des principaux soutiens militaires de la Russie », a-t-il déclaré. « Leurs accords sordides ont vu le régime iranien envoyer des centaines de drones à Moscou, qui ont été utilisés pour attaquer les infrastructures critiques de l’Ukraine et tuer des civils.

« En retour, la Russie offre un soutien militaire et technique au régime iranien, ce qui augmentera le risque qu’il fait peser sur nos partenaires au Moyen-Orient et sur la sécurité internationale.

L’administration Biden a récemment dévoilé des sanctions contre les entreprises et entités iraniennes impliquées dans le transfert de drones iraniens vers la Russie pour une utilisation en Ukraine. Tout cela survient alors que l’administration a condamné la répression violente par la république islamique des manifestations qui ont éclaté dans tout l’Iran après la mort en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’elle était détenue par la police des mœurs.

Même si la Maison Blanche a accusé l’Iran de soutenir l’effort de guerre de la Russie, l’administration n’a pas abandonné la possibilité de relancer l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 – sabordé par l’administration Trump en 2018. Le pacte, connu sous le nom de Plan d’action global conjoint ou JCPOA , fournirait à Téhéran des milliards de dollars en allègement des sanctions en échange de l’acceptation par le pays de ramener son programme nucléaire aux limites fixées par l’accord de 2015.

Lederer a rapporté des Nations Unies. L’écrivain AP Jill Lawless à Londres a contribué à ce rapport.

Aamer Madhani, Edith M. Lederer et Zeke Miller, The Associated Press