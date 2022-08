États-Unis : la Russie cherche à intensifier ses attaques contre les infrastructures ukrainiennes

WASHINGTON (AP) – Le département d’État américain a publié lundi une alerte de sécurité avertissant que la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre les infrastructures civiles et les installations gouvernementales de l’Ukraine dans les prochains jours.

L’ambassade des États-Unis à Kyiv a exhorté les citoyens américains encore en Ukraine à quitter le pays immédiatement.

“Si vous entendez une forte explosion ou si des sirènes sont activées, mettez-vous immédiatement à l’abri”, a déclaré le département d’État dans son alerte. « Si vous êtes dans une maison ou un bâtiment, allez au niveau le plus bas de la structure avec le moins de murs extérieurs, de fenêtres et d’ouvertures ; fermez toutes les portes et asseyez-vous près d’un mur intérieur, loin de toute fenêtre ou ouverture.

Le département d’État a lancé l’alerte après que la communauté du renseignement américain a déclassifié lundi une conclusion qui a déterminé que la Russie ciblerait de plus en plus les infrastructures civiles ukrainiennes, selon un responsable américain familier avec le renseignement. Le responsable n’était pas autorisé à commenter publiquement la découverte et a parlé sous couvert d’anonymat.

Les nouvelles informations arrivent alors que l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie atteindra mercredi la marque des six mois, qui coïncide avec le jour de l’indépendance de l’Ukraine de la domination de l’Union soviétique.

Le président Joe Biden s’est entretenu dimanche avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz des inquiétudes concernant les bombardements près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud-est de l’Ukraine et a appelé le chien de garde nucléaire des Nations Unies à visiter la centrale.

Le responsable a toutefois déclaré que la découverte des renseignements n’était pas spécifiquement liée aux préoccupations concernant Zaporizhzhia.

L’administration Biden se bat pour que les alliés occidentaux – et Washington – se concentrent sur le maintien de la pression sur le président russe Vladimir Poutine.

Le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, a déclaré lundi que “la chose la plus importante qui se passe dans le monde en ce moment est de battre les Russes en Ukraine”.

S’exprimant lors d’un déjeuner dans le comté de Scott, dans le Kentucky, McConnell a déclaré que sa seule crainte était que les États-Unis et d’autres “perdent tout intérêt” à mesure que la guerre se prolonge.

“Nous devons rester avec eux”, a déclaré McConnell. “Il est important pour nous, et pour le reste du monde, qu’ils réussissent.”

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, a contribué au reportage.

Aamer Madhani, Associated Press