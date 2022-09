WASHINGTON (AP) – La Russie a secrètement dépensé plus de 300 millions de dollars depuis 2014 pour tenter d’influencer les politiciens et autres responsables dans plus de deux douzaines de pays, affirme le département d’État dans un câble récemment publié.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a signé le câble publié mardi, cite une nouvelle évaluation des renseignements sur les efforts mondiaux secrets de la Russie pour soutenir les politiques et les partis favorables à Moscou. Le câble ne nomme pas de cibles russes spécifiques, mais indique que les États-Unis fournissent des informations classifiées à certains pays.

Il s’agit du dernier effort de l’administration Biden pour déclassifier les renseignements sur les objectifs militaires et politiques de Moscou, remontant à des évaluations finalement correctes selon lesquelles la Russie lancerait une nouvelle guerre contre l’Ukraine. De nombreux hauts responsables de la sécurité nationale du président Joe Biden ont une vaste expérience de la lutte contre Moscou et ont servi au gouvernement lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé une vaste campagne pour influencer les élections présidentielles américaines de 2016 et 2020.

Un haut responsable de l’administration a refusé de dire combien d’argent la Russie aurait dépensé en Ukraine, où le président Volodymyr Zelenskyy et ses principaux adjoints accusent depuis longtemps Poutine de se mêler de politique intérieure.

Le responsable, qui a informé les journalistes sous couvert d’anonymat conformément aux règles établies par l’administration, a rejeté les comparaisons entre les activités de la Russie et le financement américain des médias et des initiatives politiques dans le monde. Poutine dépensait des sommes énormes pour “manipuler les démocraties de l’intérieur”, a déclaré le responsable.

Le département d’État a pris la décision inhabituelle de publier un câble diplomatique qui a été envoyé lundi à de nombreuses ambassades et consulats américains à l’étranger, dont beaucoup en Europe, en Afrique et en Asie du Sud, exposant les préoccupations.

Le câble, qui portait la mention “sensible” et n’était pas destiné à un public étranger mais n’était pas classifié, contenait une série de points de discussion que les diplomates américains avaient pour instruction de soulever auprès de leurs gouvernements hôtes concernant une ingérence présumée de la Russie.

