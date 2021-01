Le drapeau chinois survolant la mosquée Juma dans la vieille ville restaurée de Kashgar, dans la région occidentale du Xinjiang en Chine, en 2019. | Greg Baker / AFP via Getty Images

La déclaration du département d’État américain était longue à venir, mais elle pourrait quelque peu compliquer la politique chinoise du président élu Biden.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a officiellement déclaré que le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours musulmans au Xinjiang était un «génocide» constituant des crimes contre l’humanité, faisant des États-Unis le premier pays au monde à le faire.

La déclaration, publiée lors de la dernière journée complète au pouvoir du président Trump, dénonce Pékin pour les atrocités commises par le gouvernement contre environ 2 millions d’Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine depuis 2017, y compris l’emprisonnement arbitraire, la torture et le travail forcé.

Avec cette désignation, les États-Unis pourraient désormais imposer de nouvelles sanctions à la Chine et faire évoluer leur politique de longue date envers le pays vers une approche plus conflictuelle.

En effet, il est difficile de maintenir des relations normales après qu’une nation en accuse une autre de génocide. Les relations américano-chinoises dans un proche avenir seront au mieux difficiles et carrément hostiles au pire.

J’ai déterminé que la République populaire de Chine est en train de commettre un génocide et des crimes contre l’humanité au Xinjiang, en Chine, visant les musulmans ouïghours et les membres d’autres groupes minoritaires ethniques et religieux. – Secrétaire Pompeo (@SecPompeo) 19 janvier 2021

Tracer cette voie sera du ressort du président élu Joe Biden à partir de mercredi. Biden lui-même a qualifié l’oppression des Ouïghours au Xinjiang de génocide par l’intermédiaire d’un porte-parole en août dernier; jusqu’à présent, l’administration Trump s’est abstenue de le faire.

Pourtant, en prenant cette décision juste un jour avant l’assermentation de Biden, Pompeo a pris la décision des mains du président élu et a préparé la nouvelle administration pour un début difficile dans ses relations avec la Chine.

Tout le monde à Washington n’est pas content de cela. «S’il ne fait aucun doute que la RPC a commis un génocide contre les Ouïghours au Xinjiang, c’est une action que l’administration Trump aurait dû prendre il y a des années, et non pas au moment où elle sortait», le nouveau président de la commission des relations étrangères du Sénat, Robert Menendez ( D-NJ) a déclaré mardi dans un communiqué.

Le président élu prévoit de former un bloc avec des alliés contre la Chine afin de faire pression sur Pékin sur des questions telles que le commerce et les droits de l’homme. Les États-Unis ayant d’abord qualifié les atrocités au Xinjiang de «génocide» – une accusation que la Chine a longtemps niée – d’autres pourraient bientôt emboîter le pas. La semaine dernière, le ministre britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, a critiqué la «barbarie» de Pékin contre les Ouïghours.

La désignation de l’administration Trump est un marqueur du fait que les États-Unis n’ignoreront pas les atrocités commises contre des millions de personnes en Chine, mais on ne sait pas quelle action concrète en résultera. L’espoir est que cette décision amènera bientôt la Chine à arrêter ce qu’elle fait et permettra aux Ouïghours de reprendre une vie normale. Si cela ne se produit pas, il est possible que les États-Unis exercent plus de pression sur Pékin, détériorant ainsi une relation déjà rompue.