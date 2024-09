États-Unis – Gaza. Avec Kamala Harris, un changement de façade

Alors que les parents de Hersh Goldberg-Polin, otage israélo-américain capturé par le Hamas le 7 octobre 2023 et mort entre les mains de l’organisation palestinienne peu avant la convention démocrate, à la mi-août, ont été invités à s’ Et exprimer, la demande de nombreux cercles démocrates pour qu’un Palestinien puisse faire de même, après des semaines de négociations, a été refusée par ses organisateurs. Une initiative, intitulée le « Mouvement des non-engagés », sous-entendant qu’ils ne sont pas sûrs de voter pour Harris1), avait réuni des centaines de milliers de signatures pour réclamer que la voix de la Palestine soit entendue à la convention. La secrétaire du parti au Michigan, Lavora Barnes, les représentants à la Chambre Ro Khanna (Californie) et Ruwa Romman (Géorgie) et bien d’autres aussi. Brandon Johnson, maire de Chicago, où avait lieu la convention, le demanda également. Il nota que le comté de Cork, où elle se déroulait, est celui qui dispose de la plus forte population américaine d’origine palestinienne aux États-Unis.

Rien n’y fit : la réponse de l’appareil démocrate est restée négative. La représentante à la Chambre basse Cori Bush, devant une assemblée du groupement des « non-engagés » à l’ouverture de la convention, a appelé la gauche du parti à ne pas abandonner le combat : « Nous sommes et restons démocrates. Nous disons juste : ‘écoutez-nous, parce que ça compte’ ». Chacun a compris la référence à Black Lives Matter. Comme celle des Noirs, la vie des Palestiniens compte.

Chicago, 22 août 2024. Les déléguées du « mouvement des non-engagés », Meryem Maameri (à gauche) et Asma Mohammed (à droite), se serrent les bras à l’entrée de la Convention nationale du Parti démocrate. Lorie Shaull / Flickr

« Restez silencieux »

Mais Kamala Harris, en déplacement au Michigan quelque temps avant et confrontée à des protestataires contre la politique de l’actuelle Maison-Blanche envers la Palestine, leur avait répondu : « Restez silencieux si vous ne voulez pas faire élire Trump »2. L’épisode n’est guère rassurant quant à l’attitude que pourrait avoir, si elle est élue, la prochaine présidente des États-Unis vis-à-vis du Proche-Orient.

Pourtant, certains analystes veulent croire qu’un accès de Kamala Harris au pouvoir marquerait « la fin d’une ère où les présidents américains avaient un attachement personnel à Israël »3, comme l’a été en particulier Joe Biden. Mais jusqu’ici, ce n’est pas ce qu’elle a montré. La Plateforme démocrate pour l’élection, rédigée sous Biden, n’a pas été modifiée d’un iota après qu’il s’est retiré de la course. Certes, Harris a un peu desserré le carcan de soutien inconditionnel américain dans lequel Biden et Antony Blinken, son secrétaire d’État, avaient enserré la guerre contre Gaza, laissant libre cours à Benyamin Nétanyahou pour empêcher tout cessez-le-feu. À la convention, Harris est apparu plus ouvert à la cause palestinienne, déclaré qu’elle ne resterait pas « silencieuse » si perdurait une tragédie des Gazaouis qui « brise le cœur ».

Elle a également implicitement accusé le premier ministre israélien d’être le principal obstacle à une sortie de crise. Peu après, dans un entretien à CNN le 29 août, elle a proclamé que les Palestiniens devaient « accéder à leur droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l’autodétermination ». Des propositions qui ne pouvaient pas plaire à Nétanyahou ni à la quasi-totalité de la classe politique israélienne. Mais ceux-ci s’en accommoderont si demain une administration Harris ne se comporte pas différemment de celle de Biden, c’est-à-dire, qu’elle leur laisse de facto les mains libres. Ou, dans la même interview, Kamala Harris a confirmé que l’accord de livraisons annuelles d’armes à Israël pour 3,8 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros)4 reste, si elle est élue, un pivot de la politique américaine au Proche-Orient.

Un logiciel devenu caduc

Mais que craignent donc les dirigeants démocrates pour refuser de tenir compte de l’opinion de leurs propres électeurs ? De nombreux commentateurs aux États-Unis ont considéré que la direction du parti fait fi de l’évolution profonde qui connaît son propre camp. Les sondages Gallup montrent que 44 % de l’électorat démocrate se prononce désormais pour un abandon de la fourniture systématique d’armes américaines à Israël, quand seuls 25 % la soutiennent encore. La jeunesse universitaire n’est pas seule à s’insurger : d’importants syndicats, ceux de l’automobile, le United Auto Workers (UAWS), de la poste, de l’éducation publique et d’autres, longtemps fervents soutiens de l’État israélien, ont eux aussi appelé Biden à « mettre fin à l’aide militaire à Israël ». À un degré moindre, cette tendance s’affirme aussi au sein des électeurs « indépendants ». Dès lors, s’interroge le journal en ligne Ardoise, comment expliquer que la convention démocrate n’ait offert qu’une litanie de déclarations d’appui à Israël ?5

L’appareil du parti semble s’accrocher à un logiciel devenu caduc. Selon le site Œil du Moyen-Orient,6 Kamala Harris, peu au fait des problèmes du Proche-Orient, formait une équipe issue des milieux ayant agi sous les présidences de Barack Obama et qui serait dirigée au département d’État par Phil Gordon. Ce choix serait l’incarnation même d’une pérennité annoncée du statu quo en ce qui concerne la Palestine et Israël. L’homme ayant occupé des postes de plus en plus éminents dans toutes les administrations démocrates depuis les années Clinton, il ne cesse de marteler sur le sujet les propos de tous ses antérieurs aux affaires étrangères, comme si rien n’était advenu en trente ans . Le 24 juin 2024, Gordon participait à la conférence d’Herzliya, un forum annuel qui réunit la crème des milieux diplomatiques et sécuritaires israéliens, et accueille de nombreux invités étrangers. Gordon a fortement plaidé pour un accord rapide sur un cessez-le-feu à Gaza et les bénéfices qu’Israël en tirerait. En mots choisis, il a renvoyé le rejet israélien de facto du plan Biden pour un cessez-le-feu. Gordon a également insisté sur l’isolement international croissant d’Israël, y compris aux États-Unis, où « des segments bruyants de l’opinion publique s’opposent à cette guerre ». Et il a conclu avec quelques mises en garde :

La réalité est qu’il n’y aura pas de défaite du Hamas sans un gouvernement et une sécurité alternative à Gaza – et nous avons appris quelques leçons à nos dépens de nos expériences irakiennes et afghanes.

Il n’y a que deux options, a clôturé Phil Gordon : soit la reconstruction d’une bande de Gaza palestinienne sans direction du Hamas, soit :

un conflit sans fin […]avec des tensions et de la violence croissante en Cisjordanie et l’absence de tout horizon politique pour les Palestiniens, ce qui ne bénéficie qu’au Hamas et aux autres groupes terroristes palestiniens, et enfin la menace imminente d’une escalade régionale importante et un isolement aggravé d’Israël sur la scène internationale. […] Si Israël prend le chemin de l’espoir, les États-Unis seront avec lui à chaque pas. […] Là est son intérêt. Mais là est aussi l’intérêt de l’Amérique.7

Il n’a pas précisé ce que Washington ferait si Israël ne se soumettait pas à ses suggestions. C’était il ya deux mois et demi. Depuis, rien n’a évolué : Benyamin Nétanyahou a montré le peu de cas qu’il fait de Biden, de Gordon et des plans de l’administration démocrate.

Un soutien militaire américain sans limites

Devant l’absence constatée d’impact des « pressions verbales » américaines sur la poursuite des bombardements israéliens et des massacres dans la population gazaouie, le refus d’une cessation des livraisons d’armes devient un symbole de l’impuissance de la politique par la Maison-Blanche. Harris répète que les ventes d’armes restent un intouchable de la diplomatie américaine, la clé de sa « relation spéciale » avec Israël. Mais aux États-Unis, cette question devient le carburant de la mobilisation pour mettre fin aux exactions israéliennes.

La candidate démocrate pourrait-elle l’entendre ? Et si oui, quand ? récemment, Peter Beinart, le directeur du magazine juif progressiste Courants, publié dans le Le New York Times une contribution où il expliquait que l’obstacle à une cessation des livraisons d’armes à Israël n’avait rien à voir avec une potentielle opposition du Congrès. Si une administration Harris le décide, il lui suffira juste… « d’appliquer la loi » américaine, plaide-t-il8. Car le Congrès a voté en 1997 une loi de « limitation du soutien aux forces de sécurité » qu’il a renforcé en 2008, appelé Loi Leahy (du nom de son auteur, Patrick Leahy, sénateur du Vermont de 1975 à 2023). Cette loi interdite aux secrétariats d’État américains des affaires étrangères et à celui de la défense de soutenir d’une manière quelconque toute force armée étrangère qui commettrait des « violations flagrantes » du droit humanitaire. Beinart rappelle que cette loi a été utilisée depuis « des centaines de fois » par Washington, y compris contre des pays amis des États-Unis — le Mexique, par exemple. Mais cette loi peut ne pas s’appliquer aux armées étrangères dans leur totalité, seulement à des unités spécifiques, celles ayant commis des actes illégaux notoires.

Or, il existe un pays qui, depuis l’adoption de cette loi il y a 27 ans, a mené de nombreuses guerres avant celles en cours à Gaza, dans lesquelles son armée a, par exemple, largué massivement des bombes à fragmentation et d’ autres types de matériaux interdits par le droit de la guerre ; qui plus est, il l’a fait contre des populations civiles (à Gaza et au Liban, en particulier). Beinart note que cette loi ne lui a « jamais été appliqué » : il s’agit évidemment d’Israël, l’État étranger qui, de très loin, perçoit le soutien militaire annuel américain le plus important depuis cinq décennies. Patrick Leahy n’a-t-il pas déclaré que l’absence absolue et répétée d’imposition de sa loi à Israël la « tourne en dérision » ?

Lors de son débat avec Donald Trump, le 10 septembre, Kamala Harris a continué de plaider son mantra : « Israël a le droit de se défendre », mais « trop de Palestiniens innocents sont morts ». Cependant, si elle entend sincèrement s’impliquer dans une résolution de la question palestinienne, elle devra se soumettre à ce qu’un nombre incalculable d’experts américains, diplomates et militaires savent depuis longtemps sans jamais l’évoquer publiquement, à savoir que pour résoudre le problème, à commencer par la fin de l’occupation par Israël des Territoires palestiniens occupés, il faudra que Washington change de paradigme, et impose à Israël des sanctions tangibles et efficaces s’il n’obtempère pas. Kamala Harris le comprend-elle ? Le veut-elle ? La question de l’indéfectible « relation spéciale » qui lie les États-Unis à Israël a fait l’objet d’innombrables analyses. Certains évoquent une alliance naturelle des messianismes juifs et évangéliques. D’autres le poids du lobby pro-israélien. On se contentera, ici, de constater que plus les États-Unis fournissent gratuitement des armes aux Israéliens qui en font de plus en plus usage, et plus le payeur et le trésor accordent l’enrichissement du complexe militaro-industriel des États-Unis. Cet argument pèse lourd dans les décisions des dirigeants américains.

Mais le seul motif du soutien indéfectible de Washington n’est pas uniquement dû aux intérêts des sociétés d’armement. Les craintes de l’impact qu’un affaiblissement de la place politique et sécuritaire d’Israël au Proche-Orient feraient peser sur le poids des États-Unis dans la région est, sans doute, un frein plus important encore à l’abandon de cette « relation spéciale ». Une relation dont les Palestiniens sont la victime récurrente. Il n’est pas un président américain qui ne l’ait pas compris.