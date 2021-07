États-Unis et le défenseur de Manchester City Palmer-Brown sur le point de déménager à Venezia

Manchester City et le défenseur international américain Erik Palmer-Brown sont sur le point d’être transférés en Serie A, le Venezia FC, ont indiqué plusieurs sources à ESPN.

MLSMultiplex auparavant lié Palmer-Brown à la fois à Venezia et à Troyes.

Si l’accord avec Venezia est conclu – une source a déclaré qu’il pourrait être conclu dans les prochains jours – il marquera le dernier d’une série de mesures prises par l’équipe nouvellement promue impliquant des joueurs américains. Plus tôt ce mois-ci, Venezia a obtenu la signature de l’ancien milieu de terrain du FC Dallas Tanner Tessmann pour un montant d’environ 4 millions de dollars, et le club a été largement lié à une décision du Sporting Kansas City et de l’actuel milieu de terrain international américain Gianluca Busio.

Palmer-Brown, 24 ans, a déménagé à Man City en provenance du Sporting Kansas City de la MLS en 2018, mais a passé tout son temps avec les Citizens en prêt avec une série de clubs. Il a joué les deux dernières saisons avec Austria Wien de la Bundesliga autrichienne, où il a amassé 55 matches de championnat et de coupe, marquant trois buts.

Palmer-Brown a également joué avec l’équipe belge de Courtrai au cours de la dernière partie de la saison 2017-18 et a passé la campagne suivante avec le NAC Breda en Eredivisie néerlandaise. Palmer-Brown a commencé sa carrière professionnelle au SKC, où il a passé cinq saisons, dont un prêt avec Porto B. Au cours de cette période, il a disputé 26 matches toutes compétitions confondues.

Sur le plan international, Palmer-Brown a fait deux apparitions pour les États-Unis et a été un pilier au niveau des jeunes, participant aux Coupes du monde U-20 de la FIFA 2015 et 2017.

Venezia vient d’être promu en Serie A, faisant de la prochaine campagne 2021-22 sa première dans l’élite italienne depuis la saison 2001-02. Le club appartient à l’Américain Duncan Niederauer, qui est également le président de Venezia.