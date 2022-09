États-Unis : Des dizaines de combattants de l’État islamique arrêtés dans un camp syrien

WASHINGTON (AP) – Des combattants kurdes syriens soutenus par les États-Unis ont arrêté des dizaines de militants de l’État islamique et secouru quatre femmes qui étaient détenues enchaînées dans des tunnels dans l’immense camp d’al-Hol dans le nord-est de la Syrie qui abrite des familles de l’EI, a annoncé mercredi l’armée américaine.

L’opération, qui dure depuis deux semaines, fait partie d’un effort continu pour dissoudre un important réseau de l’EI dans le camp, qui est largement considéré comme un terreau fertile pour la prochaine génération d’extrémistes de l’EI.

Selon le commandement central américain, les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes ont trouvé les quatre femmes dans les tunnels lundi. Ils avaient été torturés par des partisans de l’EI, a déclaré le colonel de l’armée américaine Joe Buccino, porte-parole du commandement central, qui n’a fourni aucun autre détail.

Les forces américaines et de la coalition ont conseillé et aidé les FDS, notamment en entraînant les combattants.

Le camp d’al-Hol, dans la province syrienne de Hassakeh, a longtemps été considéré comme un problème croissant et il y a eu un certain nombre d’opérations militaires et de raids là-bas pour éradiquer les menaces de l’EI.

Quelque 50 000 Syriens et Irakiens sont entassés dans des tentes dans le camp clôturé. Près de 20 000 d’entre eux sont des enfants ; la plupart des autres sont des femmes, les épouses et les veuves des combattants de l’EI. Dans une section séparée et fortement gardée du camp, connue sous le nom d’annexe, se trouvent 2 000 femmes supplémentaires de 57 autres pays – elles sont considérées comme les partisans les plus inconditionnels de l’EI – ainsi que leurs enfants, au nombre d’environ 8 000.

Le camp a d’abord été utilisé pour héberger les familles des combattants de l’EI à la fin de 2018, alors que les forces dirigées par les Kurdes soutenues par les États-Unis reprenaient le territoire de l’est de la Syrie aux militants. En mars 2019, ils se sont emparés des derniers villages tenus par l’EI, mettant fin au “califat” que le groupe a déclaré sur de grandes parties de l’Irak et de la Syrie en 2014.

Les États-Unis et d’autres nations ont eu du mal à rapatrier les familles, mais n’ont eu qu’un succès très limité.

Les combattants kurdes syriens ont intensifié leurs inspections à al-Hol ces derniers mois, à la suite d’une attaque fin janvier de l’EI contre une prison à Hassakeh, où quelque 3 000 militants et mineurs sont détenus.

Cette attaque a conduit à 10 jours de combats entre les combattants soutenus par les États-Unis et les militants de l’EI qui ont fait près de 500 morts avant que la situation ne soit maîtrisée. Il s’agissait de la plus grande attaque de l’EI depuis la chute du groupe en 2019, et elle a fait craindre un retour de l’EI.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press