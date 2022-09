États-Unis : Des centaines de milliers d’Ukrainiens contraints à la Russie

NATIONS UNIES – Les États-Unis ont déclaré mercredi avoir des preuves que “des centaines de milliers” de citoyens ukrainiens ont été interrogés, détenus et expulsés de force vers la Russie dans “une série d’horreurs” supervisées par des responsables de la présidence russe. La Russie a immédiatement rejeté l’allégation comme “fantastique”, la qualifiant de dernière invention d’une campagne de désinformation occidentale.

L’accusation a été portée lors d’une réunion du Conseil de sécurité convoquée par les États-Unis et l’Albanie pour discuter des “opérations de filtrage” de la Russie.

Cela implique des Ukrainiens fuyant volontairement la guerre dans leur pays d’origine et ceux qui sont déplacés de force vers la Russie en passant par une série de “points de filtrage” où le traitement va des interrogatoires, de la collecte de données et des fouilles à nu à être écarté, torturé, envoyé dans un centre de détention en Russie et jamais revu.

NOUS. L’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield a déclaré que des estimations provenant de diverses sources, y compris du gouvernement russe, indiquent que les autorités russes ont interrogé, détenu et expulsé de force entre 900 000 et 1,6 million d’Ukrainiens. Elle a dit qu’ils sont envoyés en Russie, souvent dans des régions isolées de ses régions d’Extrême-Orient.

“Ces opérations visent à identifier les individus que la Russie juge insuffisamment conformes ou compatibles à son contrôle”, a déclaré Thomas-Greenfield. “Et il y a de plus en plus de preuves crédibles que les personnes considérées comme menaçant le contrôle russe en raison de tendances pro-ukrainiennes perçues sont “disparues” ou détenues à nouveau.”

La présidence russe coordonne non seulement les opérations de filtrage, mais fournit également des listes d’Ukrainiens à cibler pour le filtrage, a-t-elle ajouté.

Elle a déclaré que des estimations indiquent que des milliers d’enfants ont été soumis à une filtration, “certains séparés de leur famille et retirés d’orphelinats avant d’être mis en adoption en Russie”. Selon des informations américaines, “plus de 1 800 enfants ont été transférés des zones d’Ukraine sous contrôle russe vers la Russie” rien qu’en juillet, a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a accusé l’Occident d’essayer de salir son pays.

Il a déclaré que plus de 3,7 millions d’Ukrainiens, dont 600 000 enfants, se sont rendus en Russie ou dans des zones séparatistes contrôlées par la Russie dans l’est de l’Ukraine, mais qu’ils “ne sont pas détenus dans des prisons”.

“Ils vivent librement et volontairement en Russie, et personne ne les empêche de se déplacer ou de quitter le pays”, a-t-il déclaré.

Nebenzia a déclaré que ces Ukrainiens ont suivi « une procédure d’enregistrement plutôt que de filtrage » similaire à celle des réfugiés ukrainiens en Pologne et dans d’autres pays de l’Union européenne.

Il a déclaré que puisque “nous avons perdu du temps à parler des dernières conjectures et fantasmes” mercredi, la Russie propose que le Conseil de sécurité tienne une réunion jeudi “sur les menaces réelles à la paix et à la sécurité internationales causées par la fourniture par des États étrangers d’armes et de marchandises militaires à l’Ukraine.

L’ambassadeur français Nicolas De Rivière, l’actuel président du Conseil, a déclaré qu’il consulterait les membres du Conseil à la demande de la Russie.

Aucune session n’était prévue dans l’immédiat, mais elle devait se tenir jeudi après-midi et serait la troisième réunion consécutive du Conseil de sécurité sur l’Ukraine. Mardi, le conseil a tenu une réunion à la demande de la Russie pour s’informer de la situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud-est de l’Ukraine. L’Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées de bombarder l’installation et de menacer d’une éventuelle catastrophe nucléaire.

Thomas-Greenfield a déclaré que les États-Unis savaient que la Russie nierait avoir utilisé la filtration, “mais il existe un moyen simple de savoir si tout cela est vrai”.

“Laissez entrer les Nations Unies”, a-t-elle dit à Nebenzia et aux autres membres du conseil. « Donnez accès aux observateurs indépendants. Donner accès aux ONG. Autoriser l’accès humanitaire. Que le monde voie ce qui se passe.

La chef politique de l’ONU, Rosemary DiCarlo, a appelé à des enquêtes sur les allégations “extrêmement troublantes” et persistantes “de déplacement forcé, d’expulsion et de soi-disant ‘camps de filtration’ dirigés par la Fédération de Russie et les forces locales affiliées”.

Elle a appelé l’ONU à accéder aux Ukrainiens vivant dans les zones contrôlées par la Russie et a réitéré que le Comité international de la Croix-Rouge et la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine “doivent avoir un accès sans entrave à toutes les personnes détenues en relation avec la guerre en cours”.

“Cela inclut l’accès aux lieux d’internement des prisonniers de guerre ukrainiens et des détenus en Fédération de Russie”, a-t-elle déclaré. “Les deux parties au conflit doivent respecter pleinement leurs obligations en vertu du droit international.”

Ilze Brands Kehris, sous-secrétaire générale de l’ONU aux droits de l’homme, a exhorté la Russie à permettre à son bureau basé à Genève d’accéder à tous les lieux de détention. Elle a ajouté que toute adoption d’enfants ukrainiens en Russie violerait la Convention de Genève interdisant le changement du statut personnel d’un enfant, y compris sa nationalité.

Kehris a déclaré que le bureau des droits de l’homme de l’ONU “a vérifié” que les forces armées russes et les groupes armés affiliés soumettent les civils à des contrôles de sécurité de “filtration”, qui, selon des informations crédibles reçues, entraînent de nombreuses violations des droits de l’homme, notamment les droits à la liberté, à la sécurité personnelle et la vie privée.

Le bureau des droits de l’homme a documenté que les troupes russes et leurs affiliés soumettent les Ukrainiens à des fouilles corporelles qui incluent parfois la nudité, des interrogatoires sur leurs antécédents personnels, leurs liens familiaux, leurs opinions et allégeances politiques, et des examens d’appareils mobiles, a déclaré Kehris.