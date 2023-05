États-Unis : Des agents chinois ont versé des pots-de-vin dans le cadre d’un complot visant à perturber le mouvement anticommuniste du Falun Gong

NEW YORK (AP) – Les autorités américaines ont arrêté deux agents présumés du gouvernement chinois en relation avec un complot présumé de Pékin visant à perturber et finalement renverser le mouvement spirituel anticommuniste en exil du Falun Gong.

John Chen et Lin Feng ont été accusés dans un acte d’accusation non scellé vendredi d’avoir comploté pour révoquer le statut d’exonération fiscale d’une organisation de Falun Gong basée à New York et d’avoir versé des pots-de-vin à un agent d’infiltration se faisant passer pour un agent du fisc américain.

L’agent d’infiltration a enregistré plusieurs conversations avec Chen, et les enquêteurs ont obtenu une écoute téléphonique pour enregistrer les appels téléphoniques au cours desquels Chen et Feng ont discuté des instructions qu’ils auraient reçues de responsables du gouvernement chinois, ont déclaré les procureurs.

Dans un enregistrement, ont déclaré les procureurs, Chen a qualifié les responsables du gouvernement chinois de « frères de sang » et, dans un autre, il a déclaré que Pékin serait « très généreux » en récompensant l’aide de l’agent d’infiltration réprimant le statut d’organisation à but non lucratif du Falun Gong.

Chen, un citoyen américain de 70 ans, et Feng, un résident permanent légal de 43 ans, sont accusés d’avoir agi en tant qu’agents non enregistrés d’un gouvernement étranger, d’avoir soudoyé un agent public et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent international.

Chen et Feng sont tous deux nés en Chine mais vivent désormais dans la région de Los Angeles, où ils ont été arrêtés vendredi. Les informations sur une première comparution devant le tribunal ou sur les avocats qui pourraient parler en leur nom n’étaient pas immédiatement disponibles.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés à l’ambassade de Chine à Washington et au mouvement Falun Gong.

La Chine a interdit le mouvement Falun Gong en 1999, le classant comme une secte perverse et l’un des « cinq poisons », ou principales menaces à son règne. Depuis lors, les pratiquants de Falun Gong ont trouvé refuge dans un complexe de 400 acres appelé Dragon Springs dans l’état de New York.

Aux États-Unis, le mouvement Falun Gong est surtout connu pour ses liens avec Shen Yun, un groupe d’arts du spectacle en tournée, et The Epoch Times, un journal qui a été commercialisé comme une alternative aux médias américains traditionnels tout en étant également critiqué pour avoir amplifié la désinformation. et les théories du complot.

Le ministère de la Justice a engagé une série de poursuites ces dernières années pour perturber les efforts de la Chine aux États-Unis pour identifier, localiser et faire taire les militants pro-démocratie et autres qui critiquent ouvertement la politique de Pékin. De telles pratiques par des gouvernements étrangers sont connues sous le nom de « répression transnationale ».

« Le gouvernement chinois a encore une fois tenté, et échoué, de cibler les critiques de la (République populaire de Chine) ici aux États-Unis », a déclaré le procureur général Merrick B. Garland dans un communiqué.

Les États-Unis, a ajouté Garland, « continueront d’enquêter, de perturber et de poursuivre » les efforts de la Chine pour « faire taire ses détracteurs et étendre la portée de son régime sur le sol américain ».

En cherchant à saper le Falun Gong, selon les procureurs fédéraux, Chen et Feng ont exhorté l’Internal Revenue Service à révoquer le statut fiscal à but non lucratif de l’organisation. Dans une plainte de lanceur d’alerte auprès de l’agence fiscale en février, Chen a décrit le Falun Gong comme une « méga secte gigantesque » – faisant écho au langage utilisé par le gouvernement chinois pour décrire le mouvement.

Chen et Feng se sont ensuite tournés vers l’agent d’infiltration pour s’assurer que le fisc donne suite à la plainte, offrant une récompense de 50 000 $ – et remettant 5 000 $ en espèces à titre d’acompte – si l’agence fiscale procédait à un audit, ont déclaré les procureurs.

Chen a rencontré l’officier dans un restaurant au nord de New York le 14 mai, ont indiqué les procureurs. Quelques jours plus tard, l’officier a envoyé à Chen une lettre sur du faux papier à en-tête du fisc déclarant que l’agence avait ouvert un dossier sur le Falun Gong, ont déclaré les procureurs. Chen a transmis la nouvelle à Feng lors d’une conversation téléphonique sur écoute, indiquant qu’il prévoyait d’informer les responsables du gouvernement chinois de leurs progrès, ont déclaré les procureurs.

L’arrestation de Chen et Feng intervient un mois après que le ministère de la Justice a accusé deux hommes d’avoir établi un poste de police secret à New York au nom du gouvernement chinois. À peu près au même moment, les procureurs fédéraux ont accusé environ trois douzaines d’officiers de la police nationale chinoise d’avoir utilisé les médias sociaux pour harceler des dissidents à l’intérieur des États-Unis.

En 2020, le ministère de la Justice a accusé plus d’une demi-douzaine de personnes d’avoir travaillé au nom du gouvernement chinois dans une campagne de pression visant à contraindre un homme du New Jersey recherché par Pékin à retourner en Chine pour faire face à des accusations.

