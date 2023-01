États-Unis contre Serbie – Rapport de match de football – 25 janvier 2023

Les joueurs serbes célèbrent après avoir marqué un but contre les États-Unis lors d’un match amical. Getty Images

Les États-Unis ont laissé filer une avance précoce dans une défaite 2-1 contre la Serbie au BMO Stadium de Los Angeles mercredi soir lors de leur premier match depuis leur élimination de la Coupe du monde 2022 par les Pays-Bas.

Les doubles nationaux Brandon Vazquez et Alejandro Zendejas ont pris le départ alors que l’entraîneur par intérim Anthony Hudson a offert à huit joueurs leurs débuts en équipe senior – sept en tant que partants – avec Vazquez ouvrant le score lors de sa première apparition pour les États-Unis sur une tête soyeuse et regardante de Julian Gressel. traverser dans la zone.

Le gardien de but de Chelsea, Gabriel Slonina, qui faisait également ses débuts dans l’équipe senior des États-Unis, a effectué plusieurs arrêts clés au cours de la première mi-temps, mais a été battu à son poteau proche par un coup franc de Luka Ilic pour égaliser le score pour la Serbie avant la mi-temps. -temps.

La Serbie a ensuite pris les devants dès le début de la seconde mi-temps lorsque Veljko Simic a capitalisé sur une mauvaise défense des États-Unis, a bondi sur un ballon perdu juste à l’extérieur de la surface et a battu Slonina à bout portant pour porter le score à 2-1.

Cade Cowell, qui a été vif toute la soirée sur la gauche des États-Unis, a frappé deux fois le poteau dans les minutes suivantes et a décoché un tir dévié à côté du but serbe peu de temps après.

Les États-Unis ont maintenu la pression à la recherche d’un deuxième but alors que Hudson a amené le vétéran de la Coupe du monde Kellyn Acosta et l’attaquant de Middlesbrough Matthew Hoppe sur le banc, mais aucun égaliseur n’est venu.

L’équipe américaine est en transition avec l’entraîneur-chef par intérim Hudson qui dirige le spectacle tandis que la Fédération américaine de football détermine l’avenir de l’entraîneur Gregg Berhalter, dont le contrat a expiré à la fin de l’année dernière.

Hudson utilise le camp annuel de janvier de l’équipe et les expositions qui l’accompagnent pour donner de l’expérience à une nouvelle génération d’espoirs après l’élimination des États-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Les États-Unis utilisent des jeunes et des joueurs de la MLS dans leur camp d’hiver, qui tombe en dehors d’une fenêtre internationale de la FIFA. Le groupe actuel compte 11 joueurs qui obtiennent leur première convocation et seulement cinq membres de l’alignement de la Coupe du monde.

Le groupe inexpérimenté d’Hudson a réalisé une performance passionnante avec beaucoup plus d’action et de flair offensif que la normale lors de ces expositions annuelles de janvier, mais l’équipe américaine n’a remporté qu’un seul de ses huit derniers matches, avec quatre nuls et trois défaites.

La prochaine étape pour les États-Unis est un match amical contre la Colombie au Dignity Health Park de Carson, en Californie, le 28 janvier.