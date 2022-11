États-Unis contre Pays de Galles – Rapport de match de football – 21 novembre 2022

Les joueurs du Pays de Galles célèbrent après avoir marqué un but contre les États-Unis lors de la Coupe du monde. Simon Stacpoole/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Les États-Unis et le Pays de Galles se sont battus pour un match nul 1-1 physique disputé lors du match d’ouverture du groupe A de la Coupe du monde par équipes au stade Ahmad bin Ali au Qatar lundi soir.

Timothy Weah a marqué un but élégant à la 36e minute pour donner l’avantage aux États-Unis à la mi-temps, mais Gareth Bale a frappé depuis le point de penalty à la fin de la seconde période pour gagner un point important au Pays de Galles.

Une ouverture animée de 15 minutes a vu les États-Unis presque ouvrir le score sur un but contre son camp gallois et une tête de Josh Sargent à quelques secondes d’intervalle, tandis que Sergino Dest et Weston McKennie ont reçu des cartons jaunes pour fautes graves.

L’équipe de Gregg Berhalter a continué à paraître la plus dangereuse des deux et a ouvert le score à la fin de la première mi-temps lorsque Weah a intelligemment mis fin à sa chance sur une contre-attaque rapide après avoir été joué derrière la défense par Christian Pulisic.

Le jeu physique s’est poursuivi après le but, Bale et Chris Mepham voyant jaune peu avant la mi-temps pour des fautes sur Yunus Musah et Pulisic, respectivement.

Les joueurs américains célèbrent après avoir marqué un but contre le Pays de Galles lors de la Coupe du monde. Getty Images

Le manager du Pays de Galles, Rob Page, a effectué le changement clé à la mi-temps en remplaçant l’inefficace Dan James par le plus grand Kiefer Moore, qui était exactement ce qui manquait à l’équipe lors de la première période.

Alors que le jeu reprenait en seconde période, le Pays de Galles a forcé les États-Unis à se défendre pendant de longues périodes, et Matt Turner s’est imposé à la 64e minute pour faire basculer une puissante tête de Ben Davies au-dessus de la barre.

Berhalter a amené trois remplaçants alors que la mi-temps se déroulait pour aider les États-Unis à voir le match, avec Kellyn Acosta, Haji Wright et DeAndre Yedlin venant et Musah, Dest et Sargent faisant leur chemin.

Alors que les États-Unis se dirigeaient vers une victoire massive pour commencer la Coupe du monde, Bale a fait une faute de Walker Zimmerman dans la surface de réparation et a lancé un coup de pied imparable pour battre Turner pour égaliser le jeu pour de bon malgré 10 minutes de temps d’arrêt en deuxième mi-temps.

Les États-Unis ont terminé avec quatre cartons jaunes, le plus de l’équipe dans un match de Coupe du monde depuis un match nul contre l’Allemagne en 2002, tandis que Bale a été averti deux fois dans le match.

La prochaine étape pour les États-Unis est un test massif contre l’Angleterre, leader du groupe, vendredi, suivi d’un match contre l’Iran, qui a perdu son match d’ouverture 6-2 contre les Three Lions, le 29 novembre.