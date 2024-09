États-Unis contre Nouvelle-Zélande : onze de départ et composition

NOTES DE LA COMPOSITION

USAMNT contre Nouvelle-Zélande

Match amical international

10 septembre 2024

Stade TQL, Cincinnati, Ohio

Couverture d’avant-match : 18 h 30 HE sur TNT, Universo, Max, Peacock et Fútbol de Primera Radio

Coup d’envoi : 19 h HE sur TNT, Universo, Max, Peacock et Fútbol de Primera Radio

Réseaux sociaux: @USMNT sur X et Instagram; Football américain sur FacebookL’application de football américaine

Onze de départ de l’USMNT ce soir contre la Nouvelle-Zélande : 1-Matt Turner, 3-Chris Richards (capitaine), 4-Mark McKenzie, 6-Yunus Musah, 8-Aidan Morris, 9-Ricardo Pepi, 11-Brenden Aaronson, 12-Marlon Fossey, 19-Haji Wright, 20-Folarin Balogun, 23-Kristoffer Lund

Remplaçants : 16-Patrick Schulte, 18-Ethan Horvath, 21-Diego Kochen, 2-Auston Trusty, 5-Caleb Wiley, 7-Cade Cowell, 10-Christian Pulisic 13-Tim Ream, 14-Luca de la Torre, 15-Johnny Cardoso, 17-Malik Tillman, 22-Joe Scally

NOTES DE JEU | CINQ CHOSES À SAVOIR SUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE