États-Unis contre Nigéria – Rapport de match de football – 6 septembre 2022

Rose Lavelle a marqué le but du feu vert et l’équipe nationale féminine des États-Unis a remporté son 13e match consécutif avec une victoire 2-1 contre le Nigeria mardi soir.

Les États-Unis ont également profité d’un but contre leur camp pour prolonger la séquence sans défaite de l’équipe sur le sol américain à 71 matchs.

– Kassouf : Smith joue dans la confortable victoire de l’USWNT contre le Nigeria

Les équipes se sont rencontrées pour la première fois samedi à Kansas City, Kansas, et les États-Unis ont remporté une victoire 4-0. Le Nigeria manquait de six partants en raison de blessures et de problèmes de visa.

Le but contre son camp a donné une avance rapide aux États-Unis à la 24e minute, mais le Nigeria a égalisé sur le score d’Uchenna Kanu après la pause.

C’était le premier but que les États-Unis ont abandonné cette année. Le but a également mis fin à une séquence de neuf jeux blancs consécutifs pour les Américains.

Les États-Unis ont repris les devants grâce au but de Lavelle sur un centre de Megan Rapinoe à la 66e minute. C’était le quatrième but de Lavelle cette année.

Les deux équipes se préparent pour la Coupe du monde féminine 2023, co-organisée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les États-Unis se sont qualifiés pour la Coupe du monde lors du championnat CONCACAF W en juillet. L’équipe a remporté le titre du tournoi pour s’assurer également une place aux Jeux olympiques de 2024.

Les États-Unis ont remporté les deux dernières Coupes du monde et ont quatre titres au total.

Le Nigeria, l’une des équipes féminines les plus titrées d’Afrique, s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2023 en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations en juillet. Les Super Falcons ont terminé quatrième du tournoi.

Le Nigeria s’est qualifié pour toutes les Coupes du monde depuis le début du tournoi en 1991. Actuellement, l’équipe est entraînée par Randy Waldrum, ancien entraîneur du Houston Dash de la NWSL.

Les États-Unis se dirigent vers l’Europe pour leur prochain match contre l’Angleterre au stade de Wembley le 7 octobre.

Après le match, les femmes américaines et leurs homologues masculins ont officiellement signé les conventions collectives conclues en mai avec US Soccer qui accordent aux joueurs des deux côtés un salaire égal.