États-Unis contre Nigéria – Rapport de match de football – 3 septembre 2022

Sophia Smith célèbre samedi l’un de ses deux buts pour l’équipe nationale féminine des États-Unis face au Nigeria. Ed Zurga/Getty Images

Sophia Smith a marqué deux buts en première mi-temps et l’équipe nationale féminine des États-Unis a battu le Nigeria 4-0 samedi alors que les deux équipes se préparent pour la Coupe du monde de l’été prochain.

Les États-Unis ont une séquence de 70 matchs sans défaite sur le sol américain – 63 victoires et sept nuls.

Les deux équipes s’affrontent à nouveau mardi à Washington, DC

Smith a déjoué un défenseur et a marqué de l’intérieur de la surface de réparation à la 14e minute. Lindsey Horan a porté le score à 2-0 à la 26e minute avec un but au deuxième poteau sur une passe décisive de Smith, qui a ajouté un deuxième but dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Alex Morgan a converti un penalty à la 52e minute après une faute sur Mallory Pugh dans la surface.

Smith, qui joue pour les Portland Thorns de la National Women’s Soccer League, mène l’équipe nationale avec neuf buts cette année.

Les États-Unis se sont qualifiés pour la Coupe du monde lors du championnat CONCACAF W en juillet. L’équipe a remporté le titre du tournoi pour s’assurer également une place aux Jeux olympiques de 2024.

Les États-Unis ont remporté les deux dernières Coupes du monde et ont quatre titres au total.

Le Nigeria, l’une des équipes féminines les plus titrées d’Afrique, s’est qualifiée pour la Coupe du monde 2023 en se qualifiant pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations en juillet. Les Super Falcons ont terminé quatrième du tournoi.

Le Nigeria s’est qualifié pour toutes les Coupes du monde depuis le début du tournoi en 1991. Actuellement, l’équipe est entraînée par Randy Waldrum, ancien entraîneur du Houston Dash de la NWSL.

Après le match revanche de mardi contre le Nigeria, les États-Unis se rendront en Europe pour affronter l’Angleterre au stade de Wembley le 7 octobre.