États-Unis contre Meng Wanzhou : les accusations du directeur financier de Huawei seront rejetées

WASHINGTON –

Les États-Unis ont clos vendredi le livre sur la saga juridique de Meng Wanzhou, le dirigeant chinois de la technologie dont l’arrestation au Canada en 2018 a déclenché une impasse mondiale avec des implications de politique étrangère qui se répercutent à ce jour.

Un juge fédéral de New York a officiellement rejeté le dernier acte d’accusation restant contre le directeur financier de Huawei après que les procureurs ont convenu que Meng avait respecté les termes de son accord de poursuite différée.

“Il est par la présente ordonné que le troisième acte d’accusation de remplacement dans l’affaire susmentionnée concernant l’accusé Wanzhou Meng soit par la présente rejeté avec préjudice”, a déclaré la juge de district Ann Donnelly dans une décision écrite.

L’ordonnance est intervenue quatre ans après que Meng a été détenu pour la première fois à Vancouver en décembre 2018 dans le cadre d’une demande d’extradition controversée des États-Unis qui a entraîné le Canada au milieu d’un différend juridique insoluble avec la Chine.

C’est la dernière étape de l’accord, ou DPA, qui a vu Meng libérée en septembre 2021, près de trois ans après avoir été arrêtée à la demande des États-Unis pour faire face à des accusations de fraude liées aux sanctions américaines contre l’Iran.

Les procureurs ont accusé Meng et Huawei d’avoir volé des secrets et d’avoir utilisé Skycom, une société de communication de Hong Kong, pour vendre du matériel technologique à l’Iran au mépris des sanctions en vertu de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux.

Sa détention a rapidement dégénéré en une dispute à trois tendue et prolongée après que deux ressortissants canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, ont été arrêtés en Chine dans un acte apparent de représailles.

Meng, la fille du fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a plaidé non coupable de toutes les accusations dans le cadre de l’accord. En échange, elle a accepté un exposé des faits reconnaissant, entre autres, que Skycom – dont elle avait affirmé qu’il était un partenaire de Huawei – était essentiellement une filiale en propriété exclusive.

L’accord indiquait clairement qu’elle violerait l’accord si elle tentait de contredire ou de nier la déclaration, qui serait alors recevable dans toute procédure judiciaire future.

L’avocate américaine Carolyn Pokorny a déposé la demande de rejet de l’acte d’accusation jeudi, quatre ans jour pour jour après la détention de Meng à Vancouver.

“En l’absence d’informations selon lesquelles (Meng) a violé les termes du DPA jusqu’au 1er décembre 2022, le gouvernement propose respectueusement de rejeter le troisième acte d’accusation de remplacement dans cette affaire”, a écrit Pokorny.

Spavor et Kovrig, connus dans le monde entier comme “les deux Michaels”, ont été libérés par les autorités chinoises presque au moment précis où Meng était rapatrié par avion.

La Chine a longtemps nié tout lien entre les deux affaires, malgré le moment des arrestations initiales et de leur libération éventuelle.

Leur détention a compliqué les efforts du Canada pour énoncer une position sur la Chine en général et sur Huawei en particulier en tant que menace potentielle pour la sécurité nationale.

En mai, le gouvernement libéral fédéral a annoncé qu’il interdisait à l’entreprise et à un autre fournisseur chinois, ZTE, de participer au développement des réseaux mobiles de prochaine génération au Canada.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a finalement dévoilé dimanche la stratégie indo-pacifique du Canada, dans la ville même où Meng a été détenu pour la première fois. Les libéraux l’avaient promis pour la première fois en 2015.

Il décrivait la Chine comme “une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice” et incluait des plans pour un sommet international sur la “détention arbitraire”, ainsi que des efforts pour élaborer de nouveaux efforts pour repousser les violations des droits de l’homme et la “coercition économique”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 2 décembre 2022.