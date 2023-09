États-Unis contre Jamaïque : où regarder aux États-Unis

Les États-Unis contre la Jamaïque sont l’un des nombreux affrontements clés du football international nord-américain.

L’USMNT et le Reggae Boyz sont tous deux des prétendants fréquents à la CONCACAF, les matchs entre les deux comportant souvent de gros enjeux.

Où trouver les États-Unis contre la Jamaïque

En tant que match international se déroulant sur plusieurs compétitions, les États-Unis contre la Jamaïque peuvent apparaître sur différents services et chaînes.

Regardez les États-Unis contre la Jamaïque à la télévision américaine

La Gold Cup de la CONCACAF est un lieu de rencontre fréquent pour les États-Unis et la Jamaïque. Les droits anglais sont détenus par FOX, avec des jeux sur FS1, FS2, FOX Soccer Plus et les filiales FOX en direct. Tout jeu avec l’USMNT sera presque sûrement présenté sur FS1 ou FOX.

Univision détient les droits en langue espagnole, avec des jeux sur cette chaîne avec TUDN.

La Ligue des Nations de la CONCACAF est présente sur les plateformes CBS, principalement Paramount+. La rencontre entre les États-Unis et la Jamaïque en demi-finale ou en finale pourrait voir les matchs transférés sur CBS en direct ou sur CBS Sports Network.

Turner Sports (anglais) et Telemundo (espagnol) accueillent les qualifications et les matchs amicaux de la Coupe du monde USMNT. Ces jeux sont donc disponibles sur TNT et HBO Max, et en streaming en espagnol sur Peacock.

FOX, CBS, Telemundo et Univision sont disponibles sur les fournisseurs de câble/satellite et les services de streaming Fubo, DirecTV Stream et Sling.

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Offres de streaming

Fubo (avec accès à FOX, FS1, FS2, Univision, UniMás, TUDN, Telemundo et Universo) coûte 74,99 $/mois et propose un essai gratuit de 7 jours. Fubo diffuse également beIN SPORTS, GolTV, ESPN, USA, NBC en plus de nombreuses autres chaînes. Ainsi, même si cela coûte plus cher que les services de streaming autonomes, vous obtenez beaucoup de valeur (et une tonne de football).

Histoire de la rivalité États-Unis contre Jamaïque

La Jamaïque ne fait pas partie de l’échelon supérieur des équipes nationales. En fait, ils ne se sont qualifiés et n’ont disputé qu’une seule Coupe du Monde de la FIFA, en 1998 en France. Ils n’ont jamais non plus remporté de titre de la CONCACAF, même si lors des dernières éditions, ils ont terminé deuxièmes (deux fois, 2015 et 2017). La Jamaïque a cependant conquis son coin de la CONCACAF, la CFU, à six reprises, ce qui en fait sans doute l’équipe la plus dominante des Caraïbes.

Bien qu’elle ait été créée en 1910, la JFF n’est devenue membre de la FIFA qu’en 1962. Cela est dû à l’indépendance du pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne cette année-là.

Même s’ils n’atteignent pas souvent les niveaux supérieurs du football international, les rencontres entre la Jamaïque et les États-Unis sont souvent très disputées. Que ce soit lors de la Gold Cup, de la Ligue des Nations ou des qualifications pour la Coupe du Monde, c’est généralement un match divertissant. Les matchs à Independence Park, alias « The Office », à Kingston, constituent souvent un défi de taille pour l’USMNT.

Une rencontre mémorable dans l’histoire récente a été le match WCQ de septembre 2011 à Columbus. En plus d’une victoire 1-0 des États-Unis, cela a donné naissance au mème « Deuce Face » de l’expression faciale moqueuse de Clint Dempsey suite à une bagarre pendant le match.

De nombreux joueurs jamaïcains ont joué professionnellement dans des ligues américaines au fil des ans, ce qui ajoute une certaine familiarité aux fans du football national.

La première rencontre entre les deux équipes a eu lieu en 1988. Les États-Unis détiennent un avantage significatif dans la série de tous les temps.