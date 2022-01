États-Unis contre El Salvador – Rapport de match de football – 27 janvier 2022

Robinson n’a pas perdu de temps pour sortir de l’impasse au début de la seconde mi-temps, bondissant sur une balle perdue au poteau arrière à la 52e minute et martelant une volée basse devant le gardien salvadorien Mario Gonzalez pour ouvrir le score.

Les États-Unis ont poursuivi leur habitude de départs lents dans ce cycle de qualification pour la Coupe du monde et, malgré le meilleur de la possession de balle, n’ont pas réussi à trouver le fond du filet alors que la première mi-temps s’est terminée 0-0.

Jesus Ferreira, qui a été choisi contre Ricardo Pepi comme attaquant des Américains, a eu deux bonnes occasions dans les 20 premières minutes, mais n’a réussi aucun de ses tirs à bout portant au but.

L’entraîneur américain Gregg Berhalter a changé cinq titulaires par rapport à la qualification précédente, un match nul 1-1 à la Jamaïque en novembre, avec Christian Pulisic, Weston McKennie et Tyler Adams commençant tous ensemble pour la première fois en près de trois ans.

Antonee Robinson a marqué un but crucial au début de la seconde période alors que les États-Unis battaient le Salvador lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la CONCACAF à Columbus, Ohio, jeudi soir.

