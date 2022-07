États-Unis contre Costa Rica – Rapport de match de football – 14 juillet 2022

Les joueurs de l’USWNT célèbrent après avoir marqué un but contre le Costa Rica en demi-finale du championnat CONCACAF W. Getty Images

L’équipe nationale féminine des États-Unis a battu le Costa Rica 3-0 jeudi pour se qualifier pour la finale du championnat CONCACAF W à Monterrey, au Mexique.

Ayant déjà décroché une place dans la Coupe du monde féminine 2023 en atteignant les demi-finales du tournoi, les Américaines sont désormais en ligne pour s’assurer une place aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris si elles peuvent remporter le championnat W lundi soir.

Les États-Unis ont maintenu le Costa Rica sous pression tout au long de la première demi-heure et ont finalement marqué leur premier but lorsqu’Emily Sonnett a poussé le ballon au-delà de la ligne après une course folle devant le filet.

La passe astucieuse de Rose Lavelle dans la surface a permis à Mallory Pugh de voir clairement le but du Costa Rica juste avant la mi-temps et la n ° 9 américaine n’a fait aucune erreur avec sa finition pour donner à l’équipe de Vlatko Andonovski une avance de 2-0 à la pause. .

Sophia Smith a raté une chance exceptionnelle juste avant la 60e minute, tirant à bout portant après un bon jeu de préparation des États-Unis sur le flanc gauche.

Ashley Sanchez ajoute le troisième pour l’USWNT dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps et attendra maintenant le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Canada et la Jamaïque pour voir qui il jouera dans le match décisif de la CONCACAF W lundi soir.