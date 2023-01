États-Unis contre Colombie – Rapport de match de football – 28 janvier 2023

L’équipe nationale masculine des États-Unis a terminé sans victoire lors de ses deux matches amicaux de janvier après un match nul sans but avec la Colombie au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie, samedi.

Les États-Unis ont eu la meilleure des chances, la plupart venant dans une première mi-temps engageante, mais n’ont pas réussi à trouver la percée contre une équipe colombienne inexpérimentée qui, comme les Américains, manquait ses stars européennes dans le match hors fenêtre de la FIFA.

Maintenant, avec seulement quatre buts lors de ses sept derniers matchs, le manque d’avant-garde en attaque continue de s’avérer le plus gros problème à résoudre pour les États-Unis alors qu’ils commencent à se préparer à organiser conjointement la Coupe du monde en 2026.

L’entraîneur par intérim Anthony Hudson a choisi d’aligner une équipe plus expérimentée que lors de la défaite 2-1 de mercredi contre la Serbie, les cinq joueurs de la formation qui sont allés à la Coupe du monde 2022 prenant le départ.

Il y avait encore beaucoup de jeunesse, y compris des débuts pour Paxten Aaronson et John Tolkin et un premier départ pour DeJuan Jones. La présence d’Aaronson signifiait que lui et Brenden Aaronson de Leeds United devenaient le huitième groupe de frères à représenter les États-Unis au niveau senior.

Paxten Aaronson a suivi les traces de son frère aîné, Brenden, en faisant ses débuts à l’USMNT samedi. Jenny Chuang/ISI Photos/Getty Images

La Colombie, quant à elle, a aligné quatre joueurs de la Major League Soccer dans une formation ne comprenant qu’un seul joueur avec plus de cinq sélections.

Bien que plusieurs joueurs des deux côtés soient en pré-saison, il y avait beaucoup d’intensité dans les 45 premières minutes.

Et, avec les deux équipes cherchant à attaquer rapidement en transition, il y avait de nombreuses opportunités des deux côtés, même si un manque de précision dans le dernier tiers empêchait quiconque de capitaliser.

L’énergique Aaronson avait deux visées claires au but, le premier échouant à obtenir suffisamment d’achat sur un effort du pied latéral après six minutes qui sont allées directement au gardien colombien Alvaro Montero. Plus tard, un bloc plongeant désespéré du défenseur Andres Llinas a dévié un autre effort d’Aaronson loin de la cible.

Peut-être que la meilleure ouverture est tombée sur le chemin de Matthew Hoppe. Mais avec Paul Arriola implorant une passe carrée, l’attaquant de Middlesbrough a tiré droit sur le gardien colombien après avoir été trouvé par le ballon traversant de Jesus Ferreira.

La défense américaine avait encore beaucoup à penser à l’autre bout, où Chicho Arango de LAFC et Cucho Hernandez de Columbus cherchaient à faire des percées contre un arrière quatre de la MLS. C’est à Yilmar Velazquez que la meilleure chance colombienne de la première mi-temps est revenue, mais le milieu de terrain a raté son tir loin du cadre.

Les chances se sont avérées plus importantes après la mi-temps. Walker Zimmerman a dirigé une chance difficile sur un corner tandis que Ferreira, jouant contre son pays natal, n’a pas réussi à tirer lorsqu’il a trouvé une brève ouverture dans la surface.

Mais, les deux équipes effectuant de nombreux changements au fil de la période, la seconde mi-temps s’est transformée en un match amical traditionnel de janvier au rythme plus lent. Il y a eu des débuts à l’USMNT sur le banc pour Emmanuel Sabbi et Samual Rogers, mais les États-Unis n’ont pas trouvé de but à montrer pour leurs efforts.