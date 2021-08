États-Unis contre Canada – Rapport de match de football – 2 août 2021

Facebook

Twitter

Facebook Messenger

Pinterest

E-mail

L’équipe nationale féminine des États-Unis a été éliminée de la course à la médaille d’or olympique après avoir perdu 1-0 contre le Canada en demi-finale lundi.

Jessie FlemingLa pénalité de deuxième mi-temps a été suffisante pour voir le Canada étourdir les champions du monde en titre.

– Support et matchs de football des Jeux olympiques féminins

L’USWNT n’a plus atteint la finale des Jeux olympiques consécutifs après avoir subi une défaite face à la Suède en quarts de finale à Rio 2016.

L’équipe de Vlatko Andonovski jouera désormais le match pour la médaille de bronze jeudi.

La pénalité de Jessie Fleming en deuxième demie a aidé le Canada à éliminer l’USWNT des Jeux olympiques. Naomi Baker/Getty Images

L’USWNT a subi un revers majeur lors d’une première mi-temps méfiante lorsque la gardienne Alyssa Naeher a été forcée de sortir avec une blessure au genou après 30 minutes.

Ils ont mieux performé en deuxième demie et ont forcé le gardien de but du Canada Stéphanie Labbé en bons arrêts de Carli Lloyd et Julie Ertz.

Mais avec 15 minutes à jouer, le Canada a obtenu un penalty par le biais du VAR après Tierna Davidson encrassé Deanne Rose dans la boite.

Fleming a converti son coup franc et bien que Lloyd ait frappé la barre transversale tard, le Canada a tenu bon pour gagner le match.

Le Canada affrontera l’Australie ou la Suède dans le match pour la médaille d’or au Stade olympique de Tokyo vendredi.

L’USWNT a connu un tournoi difficile, à commencer par une défaite 3-0 contre la Suède qui a mis fin à une séquence de 44 matchs sans défaite, et un match nul sans but contre l’Australie en phase de groupes.