États-Unis contre Allemagne : match amical international masculin – en direct

Rencontrez le nouveau patron… pas le même que l’ancien patron

Non, il ne s’agit pas ici d’une référence à l’entraîneur américain Gregg Berhalter, qui a été en rupture de contrat pendant un certain temps puis est revenu, à la consternation et à l’inquiétude de nombreux médias et supporters américains.

Le nouveau patron de l’Allemagne est Julian Nagelsmann, âgé de 36 ans. J’ai des vêtements qui sont plus vieux que ça. Il est cependant déjà un vétéran de l’entraînement en Bundesliga, avec beaucoup de succès avec Hoffenheim. Il a été licencié du Bayern Munich pour le péché capital de tomber temporairement à la deuxième place.