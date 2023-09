États-Unis 4-0 Oman (12 septembre 2023) Analyse du match

Les États-Unis ont repris vie en seconde période pour remporter une victoire 4-0 contre Oman lors d’un match amical à St. Paul, Minnesota, mardi soir.

De retour sur le banc pour la deuxième fois depuis son retour en tant qu’entraîneur des États-Unis, Gregg Berhalter a d’abord regardé son équipe travailler – comme lors de la victoire 3-0 de samedi contre l’Ouzbékistan – avant de s’écarter en fin de match.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il était difficile de trouver des occasions claires, mais le retour de Falorin Balogun en première mi-temps et un coup franc de Brenden Aaronson en seconde période ont permis de remporter deux victoires sur deux avec Berhalter de retour à la tête de l’USMNT.

Ricardo Pepi est sorti du banc pour marquer à la 79e minute et la pression des États-Unis a forcé un but contre son camp de Khalid Al-Braiki d’Oman pour donner une avance de quatre aux hôtes.

« Il est important qu’ils soient tous les deux [Balogun and Pepi] marqué. Et en ce qui concerne la concurrence, elle est double, n’est-ce pas ? C’est ce qu’ils font pour leurs clubs chaque semaine et ce qu’ils font pour nous lorsqu’ils sont au camp », a déclaré Berhalter.

Folarin Balogun célèbre après avoir marqué un but pour les États-Unis contre Oman.

Les Américains auront encore deux matches amicaux au cours de la fenêtre internationale d’octobre – cette fois contre des équipes de plus haut niveau – alors qu’ils affronteront l’Allemagne le 14 octobre et le Ghana trois jours plus tard.

« Nous devions apprendre de ce camp comment jouer et comment battre des adversaires de ce calibre », a déclaré Berhalter après les deux victoires de l’USMNT contre Oman et l’Ouzbékistan. « Le prochain camp sera une proposition différente. Comment battre deux équipes du top 25 mondial ? L’Allemagne vient de battre la France aujourd’hui. Ce sera donc un type de match différent et nous préparerons tout le monde à se mobiliser et à relever ce défi. concours. »

Tim Weah a commencé le mouvement vers le but de Balogun avec un centre qui a rebondi sur tout le terrain. Weston McKennie a récupéré le ballon, s’est retourné et a battu Abdullah Fawaz, puis est revenu vers Weah de l’autre côté de la surface de réparation. Weah a remis le ballon à Sergiño Dest, qui a repéré un tir que le gardien Ibrahim Al Mukhaini a paré. Balogun a frappé le ballon avec son pied gauche juste à l’extérieur de la surface de réparation pour son deuxième but international.

Aaronson, qui avait remplacé Christian Pulisic au début de la seconde période, a obtenu le coup franc lorsqu’il a été bousculé par Ahmed Al Khamisi. Aaronson a donné un coup de pied à travers le mur et a dépassé Al Mukhaini sur un saut de 27 mètres. C’était le huitième but d’Aaronson en 34 sélections internationales.

Pepi a marqué son neuvième but international, son sixième en six matchs cette année, juste à l’intérieur de la surface de réparation après avoir réglé un centre de DeJuan Jones.

Benjamin Cremaschi, milieu de terrain de l’Inter Miami depuis 18 ans, est entré à la 71e minute et a été suivi par Kevin Paredes, défenseur de Wolfsburg depuis 20 ans. Il y a eu 59 débuts sous Berhalter.

« Son [Cremaschi’s] la performance d’aujourd’hui n’a rien fait pour changer mon opinion. Je pense que c’est un joueur très talentueux, avec un potentiel passionnant, et je pense qu’il l’a montré aujourd’hui. Donc dans l’ensemble, je suis content de lui », a déclaré l’entraîneur américain.

La température pendant le match était d’environ 58 degrés, contre 5 degrés lors du match de qualification pour la Coupe du monde de février 2022 contre le Honduras, organisé à Saint-Paul.

Les États-Unis ont effectué quatre changements depuis la victoire de samedi contre l’Ouzbékistan. Ethan Horvath a débuté dans le but à la place de son coéquipier de Nottingham Forest Matt Turner, Kristoffer Lund à l’arrière gauche pour Antonee Robinson, Miles Robinson en défense centrale pour Tim Ream et Malik Tillman au milieu de terrain pour Luca de la Torre.

Horvath a disputé son premier match international depuis juin 2022.

Les informations de Kyle Bonagura d’ESPN et de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.