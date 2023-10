États-Unis 4-0 Ghana (17 octobre 2023) Analyse du match

Giovanni Reyna a marqué ses premiers buts pour les États-Unis depuis 2021 lors d’une impressionnante victoire amicale 4-0 contre le Ghana au Geodis Park de Nashville, Tennessee, mardi soir.

Les Américains ont bien rebondi après une défaite 3-1 contre l’Allemagne samedi, alors que Christian Pulisic et Folarin Balogun ont trouvé le fond des filets après que Reyna a ouvert le score à la 10e minute.

Ce n’était que le deuxième match de Reyna avec les États-Unis depuis la Coupe du Monde de l’année dernière – où il avait été utilisé avec parcimonie en raison de problèmes hors du terrain – et il a profité de sa place dans le onze de départ de Gregg Berhalter pour marquer son premier but avec en équipe nationale depuis le 9 juin 2021, contre le Costa Rica.

Reyna a retrouvé sa forme physique depuis qu’elle s’est fracturée une jambe en juin dernier et a joué la première mi-temps pour le deuxième match consécutif. Le premier match du milieu de terrain de 20 ans sous les ordres de Berhalter depuis la dispute des deux hommes au Qatar s’est déroulé lors de la défaite 3-1 de samedi contre l’Allemagne.

Reyna a ajouté son deuxième avant la mi-temps après que les États-Unis aient reçu un coup franc indirect dans la surface du Ghana, Pulisic faisant rouler le ballon devant son coéquipier pour organiser une arrivée à bout portant pour donner aux Américains une avance de 4-0 à la pause.

Gio Reyna célèbre avec ses coéquipiers américains après avoir marqué un but contre le Ghana lors d’un match amical à Nashville.

Après que les États-Unis ont entamé leur deuxième mandat avec quatre matches amicaux, Berhalter mène les Américains dans un quart de finale aller-retour de la Ligue des Nations de la CONCACAF le mois prochain avec des places pour la Copa America 2024 en jeu.

Le Ghana a éliminé les États-Unis des Coupes du monde 2006 et 2010 et les Américains ont ouvert le tournoi 2014 avec une victoire contre les Black Stars. Les États-Unis, au 11e rang, ont égalé leur plus grande marge de victoire contre un adversaire africain, contre l’Afrique du Sud en 2000.

Les Américains ont pris l’avantage après que Sergiño Dest ait dribblé vers le but et passé à côté de Balogun, dont le centre a rebondi sur le défenseur Nicholas Opoku. Le ballon est tombé sur Reyna, qui a réussi un tir du pied droit d’environ 12 mètres pour son premier but américain depuis juin 2021.

Pulisic a converti le penalty pour son 28e but international après que Gideon Mensah ait poussé Tim Weah.

Weah a créé le troisième but lorsque, sous la pression américaine, Jerome Opoku n’a pas réussi à contrôler une passe sur un flanc. Weah a récupéré le ballon et a centré Balogun, qui a tourné en touchant et a marqué depuis le milieu de la surface de réparation pour son troisième but en six apparitions.

Reyna a inscrit son deuxième but sur un coup franc indirect à 10 mètres, accordé lorsqu’Opoku s’est assis sur le ballon. Reyna a envoyé le ballon à Pulisic, qui l’a renvoyé, et Reyna a envoyé le ballon dans le toit du filet.

Le gardien américain Matt Turner a eu peu de pression mais a prolongé pour parer le tir de Mohammed Kudus à la 41e minute au-dessus de la barre transversale.

Lennard Maloney, un milieu de terrain de 24 ans né en Allemagne, est entré à la 65e minute pour les 60e débuts des États-Unis sous Berhalter.

Le Ghana, numéro 60, venait de s’incliner 2-0 contre le Mexique et a perdu des matchs consécutifs après une séquence de cinq matches sans défaite sous la direction de Chris Hughton, qui a pris ses fonctions d’entraîneur en février. Les Black Stars ouvriront les qualifications pour la Coupe du monde le mois prochain.

Les États-Unis obtiennent automatiquement une place pour la Coupe du monde en tant que co-organisateur.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans cette histoire.