États-Unis 3-0 Ouzbékistan (9 septembre 2023) Analyse du match

L’équipe nationale masculine de football des États-Unis a bégayé jusqu’à sa victoire 3-0 contre l’Ouzbékistan lors d’un match amical international à Saint-Louis samedi, qui marquait le premier match de retour de Gregg Berhalter en tant qu’entraîneur.

Les buts sont arrivés tôt et tard. Tim Weah a donné l’avantage aux États-Unis dès la quatrième minute avant que le remplaçant Ricardo Pepi et la star de l’AC Milan Christian Pulisic, sur penalty, ne marquent dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps pour assurer la victoire.

Ce score a sans doute flatté les États-Unis, car pendant la majeure partie de la compétition, ils ont eu du mal à faire valoir leurs talents supérieurs face à leurs adversaires asiatiques classés 74e.

Berhalter était de retour aux commandes après l’expiration de son contrat après la Coupe du monde fin 2022, dans le cadre d’une enquête de football américain sur un incident de violence domestique en 1992 impliquant lui et son désormais épouse Rosalind qui a été mis en lumière par la famille du milieu de terrain Gio Reyna.

Au cours des six mois suivants, l’équipe nationale a été dirigée par intérim par Anthony Hudson et plus tard par l’actuel assistant BJ Callaghan, qui l’a menée à la victoire lors de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023. Après avoir recherché le prochain manager, US Soccer a choisi Berhalter en juin.

Reyna n’est pas impliqué dans ce camp car il poursuit sa convalescence après une blessure subie lors de la finale de la Ligue des Nations. Mais les Américains ont connu un bon départ devant une salle peu remplie au stade CityPark.

Weston McKennie a fait preuve à la fois d’habileté et de force pour récupérer le ballon, retenir les défenseurs et le laisser à sa droite pour le nouveau coéquipier de la Juventus, Weah, qui a terminé avec un premier tir dans le coin le plus éloigné du filet.

Ce but signifie que Weah a désormais marqué contre une nation de chaque continent, après avoir marqué des buts contre le Pays de Galles, la Bolivie, le Maroc et la Jamaïque.

Tim Weah célèbre après avoir donné l’avantage aux États-Unis contre l’Ouzbékistan. Dilip Vishwanat/USSF/Getty Images

L’équipe de Berhalter aurait dû doubler son avantage un peu plus de 10 minutes plus tard, mais l’attaquant Folarin Balogun n’a pu frapper le pied du poteau qu’à bout portant après avoir été trouvé par McKennie.

Mais à mesure que la mi-temps avançait, la pression et la possession des États-Unis ont faibli à mesure que des revirements bâclés se sont glissés, et l’Ouzbékistan a pris part à la compétition.

Khojiakbar Alidzhanov a presque stupéfié la foule de Saint-Louis en envoyant un tir du pied gauche à distance contre la barre transversale de Matt Turner.

Tanner Tessmann, remplaçant à la 35e minute après que Luca de la Torre s’est cassé le nez lors d’un choc de têtes, a réalisé un cadeau imprudent lors de l’une de ses premières participations. Le milieu de terrain de Venezia a renvoyé le ballon directement dans la trajectoire de l’attaquant Eldor Shomurodov, qui a couru vers la défense américaine et a forcé un arrêt à ras de terre de Turner.

Quelques minutes plus tard, les hôtes américains ont eu un relâchement encore plus important. Cette fois, Tim Ream, capitaine de son pays dans sa ville natale, a été négligemment volé par Shomurodov pour permettre une course sans faute au but. Mais Turner est venu à la rescousse pour permettre aux États-Unis de conserver leur avantage jusqu’à la mi-temps.

Balogun, qui est encore en pleine forme après son transfert au club français de Monaco, a été remplacé à la pause par Ricardo Pepi, mais les occasions de l’Ouzbékistan ont continué à se présenter.

Husniddin Aliqulov et Khojiakbar Alijonov se sont tous deux rapprochés au cours des sept premières minutes de la deuxième période, les États-Unis ayant du mal à reprendre le contrôle du match.

Les Américains ont stabilisé le navire au fur et à mesure que la mi-temps avançait, mais avaient toujours du mal à se créer des occasions claires, jusqu’à ce que Pepi soit trouvé par Brenden Aaronson et décochait un tir féroce depuis le haut de la surface que le gardien de but de l’Ouzbékistan a mis un gant mais n’a pas réussi à retenir. .

Après qu’un autre remplaçant, Malik Tillman, ait été victime d’une faute dans la surface, Pulisic a ensuite ajouté encore plus d’éclat au score en convertissant un penalty pour marquer son 26e but en équipe nationale à son 50e départ.

Les Américains seront de retour en action mardi à St. Paul, au Minnesota, contre un autre adversaire asiatique, Oman.