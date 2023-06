États-Unis 3-0 Mexique (15 juin 2023) Analyse du match

Christian Pulisic a marqué en fin de première mi-temps et au début de la seconde, Ricardo Pepi a ajouté un but tardif et les États-Unis ont battu le Mexique 3-0 jeudi soir pour atteindre la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF contre le Canada.

Pulisic, qui effectuait son premier départ pour un club ou un pays depuis le 15 avril, a donné l’avantage aux États-Unis à la 37e minute et a doublé l’avance à la 46e. Il a 25 buts en 59 matches internationaux, dont quatre buts contre le Mexique. Pepi a marqué à la 79e, cinq minutes après son entrée.

Les États-Unis et le Mexique ont chacun terminé avec neuf joueurs après que Weston McKennie, Sergiño Dest, César Montes et Gerardo Arteaga aient reçu des cartons rouges dans une seconde mi-temps éprouvante qui comprenait l’arrêt du jeu à la 90e minute par l’arbitre salvadorien Iván Barton à cause de chants anti-gays. de la foule.

Le jeu a repris, mais les chants aussi, et Barton a mis fin au match à la huitième minute des 12 minutes de temps d’arrêt prévues.

McKennie et Dest seront suspendus pour la finale de dimanche après avoir écopé des cartons rouges.

Avec leur première victoire de trois buts contre le Mexique en 23 ans, les États-Unis ont prolongé leur séquence sans défaite contre Le Tri à six (trois victoires, trois nuls), correspondant au plus long des Américains, de 2011 à 2015.

BJ Callaghan a entraîné son premier match en tant que deuxième entraîneur par intérim américain après le départ d’Anthony Hudson pour rejoindre un club qatari. Peu de temps avant le match, la nouvelle a annoncé que les États-Unis étaient sur le point de réembaucher Gregg Berhalter en tant que manager permanent.

Folarin Balogun a fait ses débuts en tant qu’attaquant après que le joueur de 21 ans ait décidé de jouer pour les États-Unis contre l’Angleterre et le Nigeria.

Les États-Unis ont pris les devants lorsque Giovanni Reyna a poussé le ballon à Montes, puis, alors qu’il était couché, l’a poussé vers l’avant à Jorge Sánchez. Pulisic a fait irruption derrière les défenseurs, a pris une paire de touches et du bord de la surface de réparation a passé le ballon devant le gardien Guillermo Ochoa.

Christian Pulisic, à droite, et Gio Reyna célèbrent après un but américain contre le Mexique dans la Ligue des Nations de la Concacaf.

McKennie a commencé le mouvement pour le deuxième but avec une longue passe sur un flanc à Timothy Weah, qui a mis un centre. Un Pulisic sprintant s’est placé derrière Israel Reyes et Sánchez, poignardant le ballon avec son pied gauche à 6 mètres,

Montes a reçu un carton rouge direct à la 69e pour avoir donné un coup de pied à Balogun alors que les deux se battaient pour le ballon. McKennie a reçu un carton rouge deux minutes plus tard pour avoir placé une main sur le cou de Sánchez lors de la dispute qui a suivi et pour avoir bousculé.

Pepi a marqué son septième but international, prenant une passe de Dest, prenant une touche et contournant Ochoa. Dest et Arteaga ont été expulsés à la 86e pour s’être frappés au-dessus du cou.

Reyna, ses cheveux teints en blond, a fait son premier départ pour un club ou un pays depuis le 27 mars, également la dernière fois que Dest et le gardien Matt Turner étaient apparus dans un match.

Le Canada a battu le Panama 2-0 au premier match grâce à des buts de Jonathan David au 25e et d’Alphonso Davies au 69e. Le Mexique et le Panama se rencontrent dans le match pour la troisième place.