États-Unis 3-0 Afrique du Sud (21 septembre 2023) Analyse du match

Julie Ertz portait le brassard de capitaine alors qu’elle menait les États-Unis sur le terrain avant une victoire amicale facile 3-0 contre l’Afrique du Sud lors de son dernier match pour l’équipe nationale.

Avant le match de jeudi soir au TQL Stadium de Cincinnati, Ertz a été honoré par US Soccer et s’est vu remettre un maillot commémoratif portant le numéro 123, représentant le nombre de sélections que le milieu de terrain vétéran a remporté sous un maillot américain.

Les Américains ont dominé la première demi-heure et ont finalement percé lorsque Lynn Williams a dirigé le ballon au-dessus de la ligne après un corner avant que Trinity Rodman ne frappe encore 60 secondes plus tard sur un contre ultra-rapide des États-Unis.

Quelques minutes plus tard, la carrière d’Ertz était terminée lorsqu’elle remettait le brassard à Lindsay Horan, serrait ses coéquipières dans ses bras et quittait le terrain en larmes pour remplacer Andi Sullivan.

« Je suis vraiment excité d’avoir marqué juste avant [I was subbed]. C’était juste une très bonne fin pour dire au revoir », a déclaré Ertz lors de l’émission d’après-match de la TNT.

« J’ai toujours su que j’aimais ce sport, et à ce moment-là, je pense… les 35 minutes qu’il me restait, j’avais la chance de les avoir, je pouvais juste le sentir. Je pouvais sentir à quel point je l’aimais. Alors je’ Je suis tellement reconnaissant. «

Williams était à nouveau au bon endroit au bon moment pour son deuxième but de la mi-temps pour un autre but facile à bout portant et les États-Unis ont pris une avance de 3-0 à la mi-temps.

La seconde mi-temps s’est déroulée à un rythme plus lent que la première et a vu les débuts américains de la joueuse locale Mary Vignola, qui a remplacé Crystal Dunn à la pause. L’adolescente d’Angel City, Alyssa Thompson, qui a joué avec Ertz lors de la Coupe du monde l’été dernier, a remplacé Rodman à la 77e minute, mais les États-Unis n’ont pas ajouté au score final.

Julie Ertz salue la foule à Cincinnati alors qu’elle quitte le terrain après sa dernière apparition pour l’USWNT.

Après le match, Ertz a fait un tour du terrain pour applaudir les fans, dont beaucoup brandissaient des pancartes indiquant « Merci Julie ».

« Si vous pouvez avoir un rêve et en faire une réalité, c’est un rêve vraiment cool à réaliser », a déclaré Ertz.

Les États-Unis, entraînés par l’entraîneur par intérim Twila Kilgore, affronteront à nouveau l’Afrique du Sud dimanche et feront leurs adieux à une autre légende de l’équipe à la retraite, Megan Rapinoe.

Il s’agissait du premier match des États-Unis depuis leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine cet été. Les Américaines ont été éliminées par la Suède aux tirs au but, leur première élimination du plus grand tournoi de football.

Ertz, 31 ans, avait fait allusion à sa retraite après la défaite contre la Suède, déclarant en larmes aux journalistes qu’il s’agissait probablement de son dernier match avec l’écusson de l’équipe. Elle l’a officialisé en août.

« Julie a été un pilier depuis qu’elle a rejoint cette équipe. Elle a saisi sa chance en 2014 et 2015 et a couru avec, et honnêtement, elle a été l’une des joueuses les plus importantes de cette équipe au cours de la dernière décennie », a déclaré Alex Morgan. « Elle sort selon ses conditions et je suis vraiment très heureux pour elle. »

Ertz a déclaré avant le match de jeudi que pouvoir passer du temps avec son fils et son mari Zach Ertz, un ailier rapproché des Cardinals de l’Arizona, était « irremplaçable ». Et elle était reconnaissante de repartir selon ses propres conditions.

« Je sens que je pourrais m’éloigner et dire : ‘Ce n’est pas parce que maman ne peut pas jouer. Maman peut jouer. Elle a juste adapté ses priorités' », a-t-elle déclaré. « Et je pense que cela vient juste avec l’âge et j’ai l’impression d’avoir eu la chance d’avoir la carrière que j’ai eue. »

Connue pour sa polyvalence, Ertz était défenseur central de l’équipe américaine championne du monde 2015 et milieu de terrain défensif lorsque les Américains ont défendu leur titre en 2019.

Elle termine sa carrière en équipe nationale avec 20 buts. Elle a débuté ses 17 matches de Coupe du monde.

Ertz a marqué six buts en 95 matchs avec les Red Stars de Chicago de la NWSL de 2014 à 2021. Elle a disputé trois matchs avec l’Angel City FC cette saison avec un but.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.