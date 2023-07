États-Unis 2-0 Pays de Galles (9 juillet 2023) Analyse du match

Dimanche, Trinity Rodman a fait valoir ses arguments en tant que partante de la Coupe du monde féminine, en marquant un doublé pour donner aux États-Unis une victoire 2-0 sur le Pays de Galles lors de leur dernier match de mise au point avant le tournoi.

Sophia Smith a fait sortir la gardienne galloise et a croisé Rodman, 21 ans, qui a terminé dans un but ouvert pour sortir de l’impasse à la 76e minute à San Jose, en Californie.

Rodman, qui est entré en jeu en deuxième mi-temps après que l’entraîneur Vlatko Anondovski ait choisi de titulariser Alyssa Thompson, 18 ans, a ajouté un autre but 11 minutes plus tard.

À 21 ans et 50 jours, Rodman est le plus jeune joueur de l’USWNT à marquer deux fois dans un match.

Les États-Unis n’avaient pas été tenus sans but en première mi-temps depuis janvier, mais étaient complètement déconcertés contre la formation serrée du Pays de Galles, classée 30e, avant qu’Andonovski n’envoie une rafale de remplaçants, dont Rodman.

« Aujourd’hui, c’était un autre tremplin pour nous », a déclaré le vétéran défenseur Crystal Dunn dans une interview d’après-match. « Évidemment, ce n’était pas notre match le plus ordonné, mais je pense que c’est un grand moment pour nous de construire sur ce sur quoi nous travaillons en ce moment. »

Le match amical a donné aux fans un dernier aperçu de leurs quadruples champions avant de se rendre en Nouvelle-Zélande, où ils entameront leur campagne de Coupe du monde contre le Vietnam dans le groupe E le 22 juillet (21 juillet, 21 h HE aux États-Unis).

L’équipe de 23 joueurs est à la recherche d’un troisième titre consécutif sans précédent et a eu droit à une cérémonie d’après-match devant 18 000 fans avant de monter à bord d’un avion quelques heures plus tard.

La vétéran Megan Rapinoe, qui a annoncé samedi qu’elle prendrait sa retraite à la fin de la saison, n’a pas joué dans le match mais a été accueillie par des rugissements de célébration lorsqu’elle est sortie sur le terrain et a fait signe à la foule.

L’objectif pour les Américains était de ne pas se blesser. En plus de Rapinoe, les partantes attendues pour la Coupe du monde Rose Lavelle et Julie Ertz n’ont pas joué et le meilleur buteur Alex Morgan a été remplacé au début de la seconde période par Rodman.

L’USWNT a une fiche de 8-0-0 en 2023, marquant 19 buts tout en en accordant un.

La Coupe du monde débute le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.