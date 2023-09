États-Unis 2-0 Afrique du Sud (24 septembre 2023) Analyse du match

Au cours d’une carrière remplie de distinctions et de victoires mémorables, Megan Rapinoe a terminé la sienne avec les États-Unis de la meilleure des manières dimanche : avec une victoire 2-0.

La joueuse de 38 ans, double championne du monde avec les États-Unis, qui termine son mandat en équipe nationale avec 63 buts, 73 passes décisives et 203 sélections, a été honorée avant le match puis est montée sur le terrain de Soldier Field en Chicago et a aidé son équipe à remporter une deuxième victoire amicale en moins d’une semaine contre l’Afrique du Sud.

« Cela a été un tel honneur de pouvoir porter ce maillot, de jouer avec tous ces joueurs et de vivre mon rêve d’enfant », a déclaré Rapinoe, qui a remporté le Soulier d’Or, le Ballon d’Or et le Ballon d’Or pour son rôle dans Campagne américaine pour la Coupe du monde 2019, en fin de match.

L’étoile montante Trinity Rodman a ouvert le score pour les États-Unis en première mi-temps avec une belle finition et a été rapidement accueillie par le vétéran Rapinoe pour l’aider à célébrer.

Rapinoe a exécuté un corner caractéristique avant le deuxième but de la soirée pour les États-Unis, Emily Sonnett se dirigeant devant le gardien sud-africain Andile Dlamini après avoir éloigné le ballon du but.

Alors que les États-Unis menaient 2-0 et à 40 minutes de la fin du match, c’était alors le temps plein pour Rapinoe, qui a été remplacée par Midge Purce et a eu droit aux applaudissements nourris de la foule et aux câlins de ses coéquipières et de ses entraîneurs alors qu’elle quittait le terrain. .

Avec Julie Ertz jouant son dernier match mercredi et maintenant Rapinoe qualifiant sa carrière de carrière au sein de l’équipe nationale, les États-Unis entrent progressivement dans une nouvelle ère pour le programme. Plus tôt dimanche, le directeur sportif de l’US Soccer a promis que la fédération annoncerait un nouvel entraîneur-chef pour diriger l’équipe – actuellement dirigée par l’entraîneur par intérim Twila Kilgore – d’ici la fin de l’année.

Le dernier match de Rapinoe a eu lieu 17 ans et 63 jours après ses débuts internationaux le 23 juillet 2006. Seules trois joueuses ont eu une carrière plus longue à l’USWNT : Kristine Lilly (23 ans, 94 jours), Christie Pearce (18 ans, 204 jours) et Mia Hamm (17 ans, 127 jours).

Au cours de sa carrière, Rapinoe a défendu les questions sociales, notamment les droits LGBTQI+, l’égalité raciale et l’égalité de rémunération pour les joueuses de l’équipe nationale féminine.

Bien qu’il s’agisse de son dernier match avec l’équipe nationale, Rapinoe terminera la saison avec son équipe de la NWSL, OL Reign, qui occupe la cinquième place du classement et est en passe de se qualifier pour les séries éliminatoires à trois matches de la fin.

