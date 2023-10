Alex Morgan a raté un penalty à la fin de la première mi-temps et les États-Unis se sont contentés d’un match nul sans but contre la Colombie lors d’un match amical à Sandy, dans l’Utah, jeudi soir.

La tentative de Morgan à la 44e minute a rebondi sur le poteau et elle a tenté de marquer sur le rebond, mais le ballon a survolé le but.

Le match, disputé dans des températures froides au milieu des années 30, était le premier des deux matches contre la Colombie. La seconde est prévue dimanche à San Diego.

Les États-Unis ne joueront que deux matchs supplémentaires cette année, à Fort Lauderdale, en Floride, et à Frisco, au Texas, début décembre. Les deux matches se dérouleront contre la Chine.

La Colombie, classée 22e au monde, s’est qualifiée pour la première fois pour la première fois en quarts de finale de la Coupe du monde féminine l’été dernier. Las Cafétéras ont finalement été stoppés par l’Angleterre 2-1.

Les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale aux tirs au but après un match nul sans but contre la Suède, la première élimination des Américains en Coupe du monde. Peu de temps après ce résultat décevant, l’entraîneur Vlatko Andonovski a démissionné.

Depuis lors, les Américaines sont dirigées par l’entraîneur par intérim Twila Kilgore, qui était assistante d’Andonovski. Les États-Unis, classés n°3, devraient nommer un entraîneur-chef permanent d’ici la fin de l’année alors que l’équipe se prépare pour les Jeux olympiques de Paris l’été prochain.

“Je fais confiance à Alex Morgan pour tirer les penaltys et elle ne va pas s’en contenter”, a déclaré Kilgore après le match à propos de son échec. “Nous ne sommes pas satisfaits de cela, mais je fais confiance à un certain nombre de nos joueurs dans ces moments-là et lorsqu’ils seront sollicités, ils feront de leur mieux.

“Et parfois vous les faites et parfois vous les manquez. On s’attend à ce qu’ils s’exécutent, mais je fais confiance à Alex.”

Le match a marqué le retour de la défenseure Becky Sauerbrunn dans l’équipe après avoir raté la Coupe du monde en raison d’une blessure. Elle a débuté sur le banc, mais est entrée en début de seconde période.

Sophia Smith était une remplaçante tardive. Le joueur de football américain de l’année en titre n’avait pas joué pour les États-Unis depuis la Coupe du monde en raison d’une blessure au genou et disposait de minutes limitées.

Smith s’est approché du but dans les derniers instants du temps additionnel, mais la gardienne colombienne Natalia Girlaldo a fait l’arrêt.

La Colombie, également qualifiée pour les Jeux olympiques, n’avait plus joué depuis la Coupe du monde. Linda Caicedo, l’attaquante de 18 ans qui joue professionnellement au Real Mardrid, a débuté contre les Américains. Catalina Usme, auteure de deux buts lors de la Coupe du Monde, n’était pas disponible en raison d’une blessure.

Les Colombiens disputaient les deux matchs amicaux sous la direction d’Angela Marsiglia, leur nouvel entraîneur-chef après le départ de Nelson Abadía après la Coupe du monde.