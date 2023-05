États où les propriétaires consacrent le plus d’argent aux frais de logement

La part des revenus consacrée à l’accession à la propriété varie considérablement d’un État américain à l’autre, mais le fardeau le plus lourd se fait sentir à Hawaï, nouvelles données du marché des prêts en ligne LendingTree révèle.

LendingTree a trouvé le pourcentage de ménages qui dépensent plus de 30% de leur revenu pour le logement dans les 50 États américains en utilisant les données du US Census Bureau. Il a comparé le revenu médian dans chaque État aux coûts de logement, qui comprenaient les hypothèques, les taxes, les assurances, les services publics et les frais HOA.

L’analyse a utilisé 30 % car il s’agit d’une référence courante pour les coûts de logement dans un budget mensuel. Connue sous le nom de « règle des 30 % », les planificateurs financiers recommandent généralement de ne pas consacrer plus de 30 % du revenu du ménage aux frais de logement.

En théorie, cela permet de laisser de la place pour d’autres besoins essentiels, comme les soins de santé, l’épicerie ou le transport. Il peut également servir de tampon au cas où vos coûts mensuels augmenteraient de manière inattendue.

Hawaï s’est classé premier sur la liste, probablement en raison du coût de la vie notoirement élevé de l’État. Le prix médian des maisons y est de 852 500 $, selon les données de Realtor.com.

Vous trouverez ci-dessous les 10 États où le pourcentage le plus élevé de propriétaires consacrent plus de 30 % de leur revenu brut au logement :

Hawaii: 31,8 % Californie: 29,7 % New Jersey: 28,5 % Rhode Island: 26,7 % New York: 26,4 % Connecticut: 26,2 % Massachusetts: 25,5 % Floride: 24,9 % Oregon: 24,4 % Nevada: 24,2 % Vermont: 23,2 %

Près d’un tiers des ménages hawaïens dépensent plus de 30 % pour le logement, suivis de près par la Californie et le New Jersey.

En revanche, les cinq États suivants avaient le pourcentage le plus faible de propriétaires aux prises avec les coûts. La Virginie-Occidentale avait la part la plus faible des 50 États.

Virginie-Occidentale : 14,3 % Indiana: 15% Dakota du nord: 15,6 % Iowa: 15,8 % Dakota du Sud: 16%

En plus d’Hawaï, il est logique que les centres côtiers comme la Californie et New York aient tendance à avoir des proportions élevées de propriétaires qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus au logement. Alors que le revenu médian dans ces États est nettement supérieur à celui des États les moins bien classés, les coûts de logement sont également élevés.

Le salaire médian des ménages à New York est d’environ 75 000 $, alors qu’il est plus proche de 50 000 $ en Virginie-Occidentale, selon les données du recensement américain. Mais le prix catalogue moyen pour une maison à New York coûte 639 945 $comparé à 229 900 $ en Virginie-Occidentale la moins bien classéeselon les données de Realtor.com.

Même avec la hausse des salaires, les New-Yorkais dépensent beaucoup plus de leurs chèques de paie pour les maisons.

Et bien qu’ils ne soient pas inclus dans cette étude, les loyers ont tendance à être plus élevés dans les États où les maisons sont moins abordables, de sorte que les locataires n’y voient pas non plus beaucoup de soulagement.

Il n’est peut-être pas surprenant qu’Hawaï occupe la première place, car il est classé comme l’État le plus cher pour acheter une maison, selon une étude Homebuyer.com de 2022. Comme pour le Rhode Island au quatrième rang, il y a une quantité limitée de terrains à développer à Hawaï, ce qui a fait grimper les coûts de logement.

