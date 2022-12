États où l’épargne-retraite de 1 million de dollars s’épuise le plus rapidement

Il s’avère qu’un million de dollars peut ne pas suffire à vous soutenir jusqu’à la retraite dans certains États.

La retraite peut durer 25 ans ou plus après avoir cessé de travailler, selon Investissements de fidélité. Mais dans quelques États, 1 million de dollars d’économies ne dureront probablement pas aussi longtemps, selon données récentes du site de finances personnelles GOBankingRates.

À Hawaï, 1 million de dollars d’épargne-retraite ne couvriraient vos frais de subsistance que pendant environ 10 ans. En tant qu’État le moins abordable pour prendre sa retraite en 2022, vous auriez besoin d’environ 2 millions de dollars pour y prendre votre retraite confortablement, selon Sam Dogen, contributeur de CNBC Make It et auteur de “Buy This, Not That: How to Spend Your Way to Wealth and Financial”. Liberté.”

Ce n’est pas seulement l’état d’Aloha où 1 million de dollars n’iront probablement pas aussi loin que vous l’espérez. Voici les 10 principaux États où 1 million de dollars d’épargne-retraite s’épuiseraient le plus rapidement.