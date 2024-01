États où la plupart des gens prennent Ozempic et Wegovy pour perdre du poids

Médecine





Les États-Unis des médicaments amaigrissants.

Les médicaments conçus pour traiter le diabète sont devenus l’un des phénomènes de perte de poids les plus en vogue et les plus controversés.

Ozempic et Wegovy, un médicament appelé sémaglutide conçu pour les personnes atteintes de diabète de type 2, aide le pancréas à libérer la bonne quantité d’insuline lorsque la glycémie est élevée.

Cependant, les deux sont devenus largement utilisés comme médicaments amaigrissants.

Les médicaments sont si demandés qu’il y en a désormais une pénurie à l’échelle nationale – et parmi les 50 États plus Washington, DC, le Kentucky avait le taux de prescriptions de médicaments contre le diabète et l’obésité le plus élevé l’année dernière.

Les données de la base de données PurpleLab HealthNexus étaient basées sur 1,9 milliard de réclamations auprès d’assureurs privés, ainsi que de Medicare et Medicaid.

Pour 1 000 Kentuckiens, environ 21 se sont vu prescrire des médicaments comme Ozempic et Wegovy. Viennent ensuite la Virginie occidentale avec environ 19 prescriptions pour 1 000 et l’Alaska en troisième position avec environ 18 prescriptions pour 1 000.

En fait, quelques États du sud complètent le top cinq des taux de prescriptions les plus élevés, notamment la Louisiane (environ 15 prescriptions pour 1 000 habitants) et le Mississippi (environ 16 pour 1 000).

Les médicaments conçus pour traiter le diabète sont devenus l’un des phénomènes de perte de poids les plus en vogue et les plus controversés. REUTERS/George Frey

Ces états correspondaient à la prévalence du diabète et de l’obésité, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention.

Le Kentucky, l’Alaska et le Mississippi se situaient dans une fourchette de 35 à 45 % de prévalence de l’obésité tandis que la Virginie occidentale et la Louisiane se situaient entre 45 et 50 %. Le Midwest (35,8 %) et le sud (35,6 %) avaient la prévalence d’obésité la plus élevée, et la Louisiane et la Virginie occidentale figuraient parmi les trois États ayant une prévalence d’obésité de 40 % ou plus.

Avec le diabètele Kentucky a un taux de mortalité de 32,5, le taux de Virginie-Occidentale est de 47,6, l’Alaska de 27, la Louisiane de 35,7 et le Mississippi de 42,1.

Les données de la base de données PurpleLab HealthNexus étaient basées sur 1,9 milliard de réclamations auprès d’assureurs privés, ainsi que de Medicare et Medicaid.

Bien qu’Ozempic et Wegovy soient largement utilisés pour perdre du poids de nos jours, seul Wegovy a été approuvé pour la perte de poids par le Administration des aliments et des médicamentsen particulier pour les personnes ayant un indice de masse corporelle de 30 et plus, ou de 27 et plus pour celles ayant un problème de santé lié au poids.

Les médicaments agissent en imitant une hormone naturelle, le peptide-1 de type glucagon, qui ralentit le passage des aliments dans l’estomac, permettant ainsi aux personnes de se sentir rassasiées plus longtemps.

En ce qui concerne le diabète, le Kentucky a un taux de mortalité de 32,5 et celui de la Virginie occidentale de 47,6. USAFaits

Les données de la société d’analyse de la santé donnent un aperçu des régions d’Amérique où les GLP-1 ont la plus forte demande de médicaments amaigrissants.

Cependant, il n’indique pas à quelle fréquence chaque médicament est prescrit pour traiter l’Ozempic ou le diabète, ni combien de temps le médicament doit être utilisé et à quelle fréquence.

Ozempic est coûteux, avec un approvisionnement d’un mois coûtant entre 900 $ et 1 300 $.

Outre les dépenses coûteuses, certaines personnes ont arrêté de prendre ces médicaments amaigrissants en raison d’effets secondaires extrêmes.

UN Etude 2022 ont constaté que ceux qui prenaient des sémaglutides avaient retrouvé les deux tiers de leur perte de poids antérieure après un an d’arrêt du médicament.

UN étude plus récente publié en décembre 2023 a trouvé un résultat similaire dans le tirzépatide, l’ingrédient principal du Mounjaro et du Zepbound.

CNN a rapporté plusieurs personnes au régime qui ont reçu un diagnostic de gastroparésie sévère, une maladie qui ralentit ou arrête le mouvement des aliments de l’estomac vers l’intestin grêle, probablement à la suite de la prise d’Ozempic, estiment leurs médecins.

Ces états correspondaient à la prévalence du diabète et de l’obésité, selon les données des Centers of Disease Control and Prevention. CDC

Certaines personnes se précipitent vers les toilettes et se réveillent avec des draps souillés, et d’autres disent avoir rejoint un « club de lit », affirmant qu’elles se sont réveillées couvertes de leurs propres excréments.

Les utilisateurs de la drogue ont également affirmé avoir ressenti rêves étranges sur les stars d’Hollywood.

Les gens ont partagé d’étranges fantasmes de sommeil sur les réseaux sociaux, notamment rejoindre le casting de “The Golden Girls”, se préparer à cambrioler un musée avec Jennifer Lopez et Ben Affleck, porter le bébé de Dwayne “The Rock” Johnson et ensuite mélanger leurs familles.

La taille des doigts et des poignets du « doigt Ozempic » diminue, et les bijoutiers ont rapporté que les femmes viennent en masse pour réduire la taille de leurs bagues et bracelets – une hausse choquante de 150 % par rapport à l’année dernière. Un autre effet secondaire désagréable est le « rot Ozempic » – plus précisément «rots de soufre« Ça sent l’œuf pourri.

Certains ont même déclaré que leurs fesses s’étaient aplaties « comme une crêpe », notamment une personne qui aurait déjà subi un lifting brésilien des fesses.











Charger plus…





#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo