États mettant fin au chômage offrant une prime de retour au travail jusqu’à 2000 $

Quatre des États – l’Arizona, le Montana, le New Hampshire et l’Oklahoma – versent des primes de retour au travail au lieu des allocations de chômage améliorées pour encourager les résidents à accepter un emploi.

Les États se retirent deux mois ou plus avant leur date de fin prévue le 6 septembre. Les fonctionnaires affirment que les avantages supplémentaires incitent les travailleurs à rester à l’écart, ce qui rend plus difficile l’embauche pour les entreprises.

Les États Retour au programme de travail offre des paiements uniques de 1 000 $ aux chômeurs qui acceptent un emploi à temps partiel et de 2 000 $ aux travailleurs à temps plein.

New Hampshire, via son Programme d’allocations d’été, paie des primes de 500 $ et de 1 000 $ pour des postes à temps partiel et à temps plein, respectivement. Montana et Oklahoma paient 1 200 $ à ceux qui acceptent un travail à temps plein.