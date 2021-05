États mettant fin à leur participation aux programmes fédéraux de chômage

Au moins neuf États ont annoncé qu’ils mettraient fin à la participation aux programmes d’aide au chômage visant à atténuer les problèmes causés par la pandémie de coronavirus.

Parmi eux: des chèques de chômage de 300 $, qui, pour tout État qui ne se désengage pas, seront prolongés jusqu’au 6 septembre.

Le Tennessee est l’un des derniers États à se retirer du programme, car de nombreux républicains affirment que les fonds supplémentaires permettent aux travailleurs à bas salaire de gagner plus d’argent tout en restant chez eux.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a informé mardi le département du Travail des États-Unis, rejoignant l’Alabama, l’Arkansas, l’Iowa, le Mississippi, le Missouri, le Montana, le Dakota du Nord et la Caroline du Sud pour mettre fin à la participation de l’État aux programmes fédéraux de chômage.

« Les familles, les entreprises et notre économie prospèrent lorsque nous nous concentrons sur des emplois valorisants et que nous abandonnons les solutions fédérales à court terme », a déclaré Lee dans un communiqué. Le programme d’aide prendra fin en juin.

De nombreux gouverneurs d’État ont fait écho à l’importance des petites entreprises dans leurs déclarations.

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, a déclaré qu’elle réduirait les prestations de chômage parce que les chefs d’entreprise se sont plaints de ne pas trouver suffisamment de demandeurs d’emploi. Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déclaré qu’il avait pris la décision après plusieurs réunions avec les propriétaires de petites entreprises.

« Il est devenu clair pour moi que nous ne pouvons pas avoir une reprise économique complète tant que nous n’aurons pas pourvu aux milliers d’emplois disponibles dans notre État », a-t-il déclaré.

Mais d’autres ont souligné que les pénuries de main-d’œuvre et les problèmes de main-d’œuvre menaçaient de freiner le rythme de la croissance économique. De nombreux experts républicains le blâment sur ces allocations de chômage.

En Floride, les employeurs ont besoin de travailleurs.Les travailleurs ont besoin d’emplois. Quel est le problème?

Un autre contrôle de relance est-il à venir?:Peut-être si vous vivez en Californie et gagnez moins de 75 000 $.

Dans le Missouri, qui a annoncé mardi qu’il mettrait fin à toutes les prestations de chômage fédérales, le gouverneur Mike Parson a déclaré que la poursuite de ces programmes «ne fait qu’aggraver les problèmes de main-d’œuvre auxquels nous sommes actuellement confrontés».

«Il est temps que nous mettions fin à ces programmes qui ont incité les gens à rester en dehors du marché du travail», a-t-il déclaré.

Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a déclaré que les allocations de chômage supplémentaires étaient destinées à aider les gens au plus fort de la pandémie, mais qu’elles se sont « transformées en un droit fédéral dangereux », ce qui a entraîné sa réduction des programmes la semaine dernière.

« Dans de nombreux cas, ces paiements sont plus élevés que les chèques de paie précédents du travailleur », a déclaré McMaster. «Ces droits fédéraux représentent un danger clair et actuel pour la santé des entreprises de notre État et pour notre économie.

« Étant donné que l’administration Biden et le Congrès semblent avoir peu ou pas de compréhension des dommages causés et aucun désir de mettre fin aux paiements fédéraux, l’État de Caroline du Sud doit prendre des mesures. »

En Alabama, le gouverneur Kay Ivey a déclaré qu’il était temps pour les Alabamiens de «se remettre au travail» dans sa déclaration annonçant la fin de la participation de l’État aux programmes.

« Nous avons annoncé la date de fin de notre état d’urgence, il n’y a pas de fermetures de l’industrie et les garderies fonctionnent sans restrictions », a déclaré Ivey dans un communiqué. « Les vaccins sont disponibles pour tous les adultes. »

Des études suggèrent que l’augmentation des allocations de chômage n’a pas affecté la recherche d’emploi. Et les experts du travail disent que la pénurie ne concerne pas seulement le paiement de 300 $.

Certains chômeurs ont également été réticents à chercher du travail parce qu’ils craignent d’attraper le coronavirus. D’autres ont trouvé de nouvelles professions plutôt que de retourner à leurs anciens emplois. De nombreuses femmes, en particulier les mères qui travaillent, ont dû quitter le marché du travail pour s’occuper des enfants.

« Notre reprise économique est nuancée et de nombreux Missouriens n’ont pas pu retourner au travail parce qu’ils ont encore des enfants à la maison après l’école ou parce que les emplois ne sont pas disponibles dans leur région », a déclaré Amy Blouin, présidente du Missouri Budget Project. .

La secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, a déclaré dimanche dans «Meet the Press» que la principale raison pour laquelle les gens ne retournent pas travailler est «la peur, à cause du virus».

Contribuant: Natalie Allison, Nashville Tennessean; Brian Lyman, Annonceur Montgomery; Summer Ballentine, responsable des nouvelles de Springfield; Keisha Rowe, Clarion Ledger; The Associated Press