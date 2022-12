États les plus exposés au vol d’identité et à la fraude : Washington DC, plus

NerdWallet s’est appuyé sur les données de la FTC, Internet Crime Complaint Center, Federal Bureau of Investigation, Experian Information Solutions et National Conference of State Legislatures.

Pour compiler son classement, NerdWallet dit avoir jugé chaque État et district sur la base de 14 “indicateurs clés”. Le classement donne le plus de poids au nombre de plaintes pour vol d’identité et fraude par habitant, ainsi qu’aux pertes moyennes pour les victimes de ces plaintes.

Rhode Island est en tête du classement pour le plus grand nombre de plaintes pour vol d’identité par habitant : 2 857 signalements pour 100 000 habitants en 2021, selon les données de la FTC. Cela se compare à seulement 76 rapports pour 100 000 habitants dans le Dakota du Sud, le nombre le plus bas enregistré par la FTC.

Washington DC arrive en tête de liste comme l’endroit avec le plus de fraude en ligne et d’usurpation d’identité. Selon le rapport, DC a enregistré un nombre particulièrement élevé de plaintes pour fraude par habitant l’année dernière : 1 701 plaintes pour 100 000 habitants, sur la base de Statistiques de la Commission fédérale du commerce .

Voici les sept endroits les plus vulnérables du pays pour le vol d’identité et la fraude, selon le rapport :

Les fraudeurs en ligne peuvent vous chercher n’importe où, mais le vol d’identité et la fraude sont plus répandus dans certains États que dans d’autres. C’est selon un nouveau rapport du site Web de finances personnelles NerdWallet, qui classe les 50 États américains et Washington DC en fonction de la fréquence à laquelle leurs résidents sont victimes d’usurpation d’identité et de fraude – et combien d’argent ils ont perdu à cause de la fraude, en moyenne.

Les consommateurs ont déposé plus de 5,7 millions de rapports de fraude avec la Federal Trade Commission l’année dernière, y compris près de 1,4 million de rapports de vol d’identité. Ces mêmes consommateurs ont déclaré avoir perdu plus de 5,8 milliards de dollars à cause de la fraude l’année dernière, soit une augmentation de 70 % par rapport à 2020.

La pandémie de Covid-19 a contribué à stimuler une augmentation des cas de vol d’identité et de fraude, dont beaucoup origine sur les plateformes de médias sociauxla FTC a précédemment noté.

Les violations de données sont de plus en plus fréquentes et les pirates informatiques s’attaquent aux Américains en difficulté en utilisant des informations personnelles volées pour revendiquer frauduleusement fonds de secours en cas de pandémie et les allocations de chômage.

Et bien que les escroqueries sur les réseaux sociaux soient en augmentation, le moyen le plus courant pour les escrocs d’engager des victimes potentielles de fraude l’année dernière était toujours par téléphone, ces victimes déclarant également perdre 1 200 $ en moyenne, selon la FTC. C’est trois fois le montant moyen perdu à cause des escroqueries sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez prendre des mesures claires pour réduire les possibilités d’un escroc de voler vos informations personnelles et financières.

Les experts suggèrent d’utiliser des mots de passe plus forts et plus uniques pour protéger vos comptes en ligne. Vous pouvez même envisager d’activer l’authentification multifacteur et d’utiliser une application de gestion de mots de passe qui stocke en toute sécurité tous vos mots de passe et n’est accessible que par un seul mot de passe principal.

Mais votre meilleur outil pour éviter les fraudeurs est la sensibilisation, a déclaré Kevin Mitnick, consultant en sécurité hacker-turner, à CNBC Make It en octobre.

Soyez vigilant dans la recherche d’escrocs potentiels. Ne cliquez sur un lien ou ne fournissez des informations sensibles par téléphone que si vous êtes absolument sûr que la personne ou l’entité à l’autre bout du fil est légitime. Si vous n’êtes pas sûr, visitez le site Web officiel de cette organisation ou appelez son numéro de téléphone officiel pour vérifier.

Vous voulez gagner plus et travailler moins ? S’inscrire pour le gratuit CNBC Make It: événement virtuel Your Money le 13 décembre à 12 h HE pour apprendre des maîtres de l’argent comment vous pouvez augmenter votre pouvoir de gain.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Que pensez-vous du contenu de Make It ? Répondez à ce sondage pour partager vos impressions.