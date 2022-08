Si vous voulez faire fructifier votre argent après votre retraite, ne cherchez pas plus loin que l’État des Grands Lacs.

Le Michigan se classe comme l’État le plus abordable pour prendre sa retraite en 2022, selon un récent Analyse du taux d’escompte. Cela est dû à un faible coût de la vie et à une charge fiscale légère pour les résidents.

Pour compiler la liste globale des meilleurs États pour prendre sa retraite, Bankrate a classé les États selon cinq catégories : abordabilité ; santé et bien-être; culture et diversité; Météo; et la délinquance.

Pour calculer l’abordabilité, Bankrate a analysé le juillet 2022 Indice du coût de la vie du Council for Community and Economic Research et les taux de taxe foncière et de vente de la Classement 2022 de la Tax Foundation.

Voici les sept États les plus abordables pour prendre sa retraite, selon Bankrate :

Michigan Tennessee Missouri Mississippi Kentucky Oklahoma Géorgie

Malgré son meilleur classement en matière d’abordabilité, le Michigan ne s’est pas classé aussi bien dans les autres catégories. Il s’est classé dans les années 30 pour la santé et le bien-être, la culture et la diversité et la météo, et s’est classé 29e pour la criminalité.

Et bien que la Floride soit connue pour avoir de bons avantages fiscaux pour les retraités, elle est arrivée au 18e rang pour l’abordabilité puisque le coût de la vie de l’État a augmenté, rapporte Bankrate. Cependant, l’État a obtenu des notes élevées dans d’autres catégories, notamment le classement n ° 1 pour la culture et la diversité et le n ° 5 pour la météo.

Lorsque vous pensez où prendre votre retraite, il y a un certain nombre de choses à considérer. Chacun a des priorités différentes.

Posez-vous des questions telles que « comment vos revenus seront-ils imposés ? » déclare Clark Kendall, président de Kendall Capital Management à Rockville, Maryland, et auteur de “Middle-Class Millionaire”.

“Regardez aussi comment vous allez dépenser votre argent”, ajoute Kendall.

De plus, vous devriez réfléchir aux activités que vous aimeriez poursuivre après votre retraite et aux endroits qui les rendront possibles.

“Lorsque vous envisagez une communauté, vous devez penser à ce que vous voulez toujours faire”, explique Ginni Field, un courtier immobilier à Oceanside, en Californie, spécialisé dans les acheteurs et les vendeurs seniors. “Voulez-vous toujours pouvoir jouer au golf, au tennis ou au pickleball?”

