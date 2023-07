États avec la plupart des emprunteurs éligibles à l’annulation de la dette de l’administrateur Biden

Les emprunteurs éligibles ont déjà commencé à recevoir des notifications leur indiquant qu’ils verront une partie ou la totalité de leurs dettes effacées, et l’administration indique que les décharges commenceront 30 jours plus tard.

Un total de 39 milliards de dollars en remise de dette sera déployé dans les semaines à venir pour les emprunteurs ayant des prêts étudiants plus âgés. Ceux qui bénéficient de plans IDR deviennent éligibles à l’annulation de leurs soldes restants après 20 ou 25 ans de paiements, selon le type de prêt et le moment où ils l’ont contracté.

La Californie, le Texas et la Floride ont les plus grandes populations d’étudiants emprunteurs, selon les dernières données de la Réserve fédérale de New York, ainsi que le plus grand nombre d’emprunteurs bénéficiant d’un allégement.

Sans surprise, les États qui comptent le plus grand nombre d’emprunteurs étudiants sont parmi ceux où le plus de personnes obtiendront un allégement de leur dette dans le cadre de cette initiative.

Bien que la Cour suprême arrêté le plan du président Biden pour l’annulation massive des prêts étudiants, son administration a immédiatement commencé à travailler sur un plan de secours pour soulager les emprunteurs.

L’administration passe actuellement par un processus connu sous le nom de « réglementation négociée » dans l’espoir d’apporter des modifications à la loi sur l’enseignement supérieur qui permettront l’annulation de la dette. Le processus a démarré avec un audience publique plus tôt cette semaine.

Les emprunteurs et les défenseurs ont livré des témoignages sur les raisons pour lesquelles la dette étudiante devrait être annulée et pour qui, tandis que les opposants ont renforcé leur opinion selon laquelle le Congrès est la seule agence gouvernementale habilitée à annuler les prêts fédéraux.

