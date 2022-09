L’Alaska ouvre également la voie à la plus forte augmentation moyenne de la dette des ménages au deuxième trimestre de cette année, avec une hausse de 770 $. Hawai’i (696 $), la Virginie (627 $), le Maryland (623 $) et le Connecticut (621 $) complètent le top cinq.

Pour les résidents de certains États, la moyenne est encore plus élevée. Voici les 10 États avec la dette de carte de crédit moyenne la plus élevée des ménages, selon WalletHub.

“Tout cela est lié”, déclare Ted Rossman, analyste principal de l’industrie chez Bankrate. “Les soldes augmentent à cause de l’inflation et à cause de certaines bonnes choses aussi, comme la demande déchaînée de voyages. Ajoutez le taux d’intérêt le plus élevé depuis deux décennies et c’est une combinaison difficile.”

Dans le même temps, les tarifs des cartes de crédit sont à la hausse. Dans un effort pour maîtriser l’inflation, la Réserve fédérale a entrepris une série de hausses des taux d’intérêt à court terme, ce qui a fait grimper les taux des cartes de crédit. Exécutez un solde sur votre carte et vous devrez le rembourser à un taux de 18,1 %, en moyenne, selon Bankrate — le taux le plus élevé depuis 1996.

D’abord, il y a l’inflation. Les prix d’un large panier de biens de consommation ont augmenté de 8,3 % par rapport à la même période l’an dernier, un chiffre qui comprend des hausses encore plus importantes du coût de la nourriture, du logement, de l’essence et des soins médicaux.

Si vous avez un solde sur votre carte de crédit, il serait sage d’en faire une priorité absolue, dit Rossman. “Si vous êtes proche du taux moyen de 18 %, considérez chaque dollar que vous dépensez pour cette dette comme un retour sur investissement garanti de 18 % sans risque et sans impôt”, dit-il.

Le moyen le plus simple de trouver de l’argent supplémentaire à consacrer à votre dette est de dépenser moins ou de gagner plus. Mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

Au-delà de cela, considérez ces trois stratégies pour aider à alléger le fardeau du remboursement de la dette à taux d’intérêt élevé à un moment où les dépenses et les taux sont à la hausse.

1. Inscrivez-vous pour une carte de crédit avec transfert de solde

Une fois que vous transférez le solde de votre carte de crédit sur l’une de ces cartes, vous ne devrez aucun intérêt pendant au moins six mois et jusqu’à 21 mois. Vous pouvez ensuite utiliser cette période APR de 0 % pour rembourser votre dette sans frais d’intérêt.

La clé de cette stratégie est de ne faire aucun achat avec la nouvelle carte et de se concentrer uniquement sur le remboursement de la dette, explique Rossman. « Divisez ce que vous devez par le nombre de mois sans intérêt », explique-t-il. “Vous pourriez vous désendetter en 21 mois sans intérêt, en n’ayant qu’à payer les frais de transfert initiaux.”

2. Obtenez un prêt personnel à faible taux

Selon votre pointage de crédit, vous pourrez peut-être consolider votre dette en vertu d’un prêt personnel, avec des banques offrant actuellement des taux d’intérêt aussi bas que 5,73 %. Ce n’est pas une promenade dans le parc, mais c’est loin de la moyenne de 18 % que vous paierez pour porter un solde sur votre carte de crédit.

3. Utilisez un service de conseil en crédit

Une agence de conseil en crédit à but non lucratif peut vous aider à négocier un taux inférieur sur vos dettes et vous proposer un plan de paiement que vous pouvez vous permettre plus facilement. “Si vous avez plus de 5 000 $ de dettes, cela peut être très avantageux”, déclare Rossman.

Cependant, ne confondez pas ces services avec les sociétés de règlement de dettes ou de consolidation de dettes, qui fonctionnent souvent à profit et emploient des pratiques qui peuvent nuire à votre pointage de crédit. Vous pouvez trouver une agence de conseil en crédit réputée par l’intermédiaire de la Fondation nationale pour le conseil en crédit. outil de recherche d’agence.

