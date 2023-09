États américains où les propriétaires paient le plus d’impôts fonciers

Dans le New Jersey, les résidents paient une médiane de 8 797 $ – le plus élevé de tous les États américains – sur la base des données fournies à CNBC Make It. En Alabama, la facture médiane d’impôt foncier n’est que de 646 $.

L’écart entre les États s’explique en grande partie par les différents prix de l’immobilier et les taux d’impôt foncier, qui varient d’un taux effectif moyen de 0,32 % à Hawaï à 2,23 % dans le New Jersey, selon l’analyse par la Tax Foundation des données du recensement de 2021.

Le New Jersey est confronté au double handicap : avoir le taux d’impôt foncier effectif le plus élevé des États-Unis, tout en ayant également des coûts immobiliers parmi les plus élevés du pays. L’effet : les propriétaires paient beaucoup d’impôts fonciers.

Hawaï a le taux le plus bas de tous les États, mais les prix de l’immobilier sont également très élevés, ce qui place Hawaï plus près du milieu du peloton en termes de coûts réels de l’impôt foncier.

Les taxes foncières génèrent 32,2% du recettes de l’État et locales aux États-Unis, selon l’étude. Ces taxes financent généralement les écoles, les routes, les services de police, les pompiers et les services médicaux d’urgence.

Dans les États qui mettent l’accent sur la gouvernance locale au niveau des comtés et des municipalités, les factures d’impôts fonciers ont tendance à être plus élevées. Cela comprend le New Jersey, New York et l’Illinois.

Les impôts fonciers peuvent également être étonnamment élevés dans les États à faible fiscalité comme le Texas et le New Hampshire. Ces États ne prélèvent pas d’impôt sur le revenu des personnes physiques et comptent donc davantage sur les recettes de l’impôt foncier pour financer les services gouvernementaux.

Il convient de noter que les impôts fonciers peuvent varier considérablement au sein d’un État, les propriétaires des zones urbaines ayant tendance à payer plus que les zones ruralessur la base de valeurs immobilières et de coûts d’infrastructure plus élevés.

Pour calculer les montants médians de l’impôt foncier, la Tax Foundation a utilisé le montant médian des impôts payés pour les logements occupés par leur propriétaire entre 2017 et 2021, selon les données du recensement américain de la communauté américaine. Les données excluent les impôts fonciers payés par les entreprises et les locataires.

