États américains où les impôts fonciers sont les plus élevés – le New Jersey arrive en tête

Le taux d’imposition effectif du New Jersey est de 2,23 %, le plus élevé des 50 États et du District de Columbia, selon Analyse de la Fondation Fiscale des données les plus récentes du Census Bureau.

Le taux effectif médian de l’impôt foncier pour tous les États et le District de Columbia est de 0,91 %. Seuls le New Jersey et l’Illinois ont des impôts fonciers supérieurs à 2 %.

Dans le New Jersey, l’accent est fortement mis sur le contrôle local des services publics, en particulier de l’éducation. Ces coûts d’éducation sont parmi les plus élevés du payset ils sont principalement payé par les impôts fonciers.

De même, l’Illinois compte plus d’unités de gouvernement local que tout autre État, selon le manuel législatif de l’État. Ceux-ci sont financés par les impôts fonciers, une grande partie de ces impôts servant à financer l’éducation et les retraites des employés de l’État.

En revanche, le gouvernement d’Hawaï est plus centralisé au niveau de l’État et s’appuie sur le tourisme plus que les impôts fonciers pour payer les services gouvernementaux. En conséquence, les impôts fonciers sont les plus bas du pays.

Cependant, même avec de faibles impôts fonciers, Hawaï reste l’État le plus cher pour acheter une maison, selon une récente étude de LendingTree.

Notamment, les États à fiscalité relativement faible, comme le New Hampshire et le Texas, comptent parmi les États où les taux d’imposition foncière effectifs sont les plus élevés. Puisqu’aucun des deux États ne prélève d’impôt sur le revenu, ils dépendent davantage des impôts fonciers pour financer une plus grande part des services gouvernementaux.

Aux fins de l’étude, l’impôt foncier effectif reflète les impôts moyens payés sur la valeur d’une maison, pour les maisons occupées par leur propriétaire uniquement. Le taux a été calculé à l’aide des données du recensement américain de 2021, le plus récent disponible.

