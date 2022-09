États américains les moins pollués

Respirer un air plus pur est vital pour votre santé à long terme: Il est essentiel pour poumons sains, améliore la fonction cognitive et peut même vous rendre plus heureux.

Le Conseil de défense des ressources naturelles affirme également qu’un air plus pur aide à éviter une estimé 370 000 décès prématurés aux États-Unis chaque année et entraîne 189 000 admissions à l’hôpital en moins pour des maladies cardiaques et respiratoires, telles que les maladies cardiaques, l’asthme ou la pneumonie.

En bref, vous pouvez vous attendre à de nombreux avantages à vivre dans une région où l’air est pur. C’est une bonne nouvelle pour les résidents de plusieurs États, selon un nouveau Analyse des actualités américaines et du rapport mondialqui a classé les 50 États en fonction de leur degré de pollution et du risque que la pollution pose pour la santé de leur population.

Le classement est basé sur les données 2019 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, qui a mesuré la pollution chimique toxique totale générée dans chaque État et les risques d’effets chroniques à long terme sur la santé – tels que le cancer et les malformations congénitales – posés à la population de chaque État par habitant.

Ces mesures représentaient les émissions dans l’air et dans l’eau provenant de la fabrication, de la production d’électricité, de l’exploitation minière et du traitement des déchets dangereux, selon le US News and World Report. Ils n’ont pas tenu compte de la pollution provenant des transports, de l’agriculture ou des petites installations comme les nettoyeurs à sec et les ateliers de carrosserie.

Voici les sept États les moins pollués, selon le classement :

Vermont New Hampshire Dakota du Sud Nouveau Mexique Wyoming Californie Rhode Island

Le Vermont arrive en tête en tant qu’État le moins pollué du pays, un titre approprié pour “The Green Mountain State” qui est connu pour ses attractions naturelles immaculées. Ce classement est cohérent avec d’autres analyses de 2022 : l’American Lung Association (ALA) affirme que les villes du Vermont sont parmi les plus propres par la qualité de l’air dans le pays, et ont de faibles niveaux des types de pollution atmosphérique les plus nocifs et les plus répandus.

La région métropolitaine de Burlington-Sud, en particulier, est l’une des deux seules villes américaines qui se classer comme le plus propre pour les pires types de pollution de l’air, qui comprennent la pollution par les particules et la pollution de l’air par l’ozone.

Le statut du New Hampshire en tant que deuxième État le moins pollué peut surprendre quelque peu. En 2022, l’ALA a déclaré que la qualité de l’air de l’État obtenu “des notes mixtes.” Dans l’ensemble, le New Hampshire a montré une amélioration dans la catégorie de la pollution atmosphérique par l’ozone, mais trois comtés ont connu une augmentation à long terme particules polluantes – ce qui est mortel – par rapport à l’année précédente, selon l’ALA.

Une autre surprise est le classement élevé de la Californie, considérant que plusieurs de ses villes se classent parmi les plus pollués du pays, selon l’ALA. La Californie peut avoir des normes d’émission plus strictes que la plupart des États, mais des facteurs tels que feux de forêt et la sécheresse ont été trouvés pour aggraver la qualité de l’air de l’état.

Ce qui n’est pas surprenant, c’est l’État classé comme le plus pollué des États-Unis : la Louisiane. Plusieurs recherches indiquent la mauvaise qualité de l’air de l’État. Par exemple, un Analyse 2020 par l’Environmental Integrity Project a révélé que la Louisiane abrite quatre des dix usines chimiques les plus « super polluantes » aux États-Unis. Enquête ProPublica 2019 ont également constaté que le nombre d’usines en Louisiane à fortes émissions avait en fait augmenté depuis les années 1980, malgré la diminution du nombre global à l’échelle nationale.

