États américains ayant les cotes de crédit moyennes les plus faibles

Lisez la suite pour voir les 10 États avec les cotes de crédit moyennes les plus basses et ce que les experts en crédit disent que vous pouvez faire si vous voulez augmenter votre cote.

Mais être parmi les pires en matière de cotes de crédit est particulièrement décevant. Parce que votre score reflète votre solvabilité aux yeux des prêteurs, un faible nombre peut signifier que vous êtes moins susceptible d’être admissible aux cartes de crédit et aux prêts – ou que vous devrez un taux d’intérêt plus élevé si vous êtes admissible.

Si, comme le Mississippien moyen, vous vous retrouvez dans les années 600, il est temps de travailler à la réparation de votre crédit, ont déclaré les experts. En effet, les offres de crédit haut de gamme sont réservées à ceux qui ont des scores de 750 et plus.

“Une fois que vous obtenez entre 660 et 680, vous arrivez au seuil du crédit subprime”, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.com. “En dessous, vous avez beaucoup moins de chances d’être approuvé. En dessous de 620, vous aurez du mal à être approuvé.”

Quiconque cherche à contracter un prêt, à ouvrir une carte de crédit ou éventuellement à acheter une maison serait bien avisé d’essayer d’augmenter son score, a déclaré l’expert en crédit Gerri Detweiler. “Si vous êtes dans les 600, dépasser ce seuil de 700 est un bon objectif à viser”, a-t-elle déclaré.

Voici trois conseils d’experts en crédit pour vous aider à augmenter votre chiffre.

1. Vérifiez votre dossier de crédit

“Commencez par faire un bon inventaire”, a déclaré Rossman. Obtenez une copie gratuite de vos rapports de solvabilité sur AnnualCreditReport.com et examinez-les attentivement.

“La chose la plus importante à rechercher : y a-t-il des erreurs ?” dit Rossman. “Recherchez des signes d’usurpation d’identité ou de dépenses qui ne vous appartiennent pas. Il peut s’agir de paiements en retard que vous pensez avoir effectués à temps.”

2. Établir une bonne santé de crédit

S’il n’y a pas d’erreurs, il est peu probable que vous puissiez changer l’opinion des agences d’évaluation du crédit sur votre passé. Mais vous pouvez changer vos habitudes pour augmenter votre score à l’avenir.

Assurez-vous d’effectuer les paiements par carte de crédit, même le minimum, à temps. Les retards de paiement sont “ce qui fait couler votre score le plus rapidement”, a déclaré Detweiler.

Il serait également judicieux de réduire votre taux d’utilisation du crédit, une mesure utilisée par les agences d’évaluation du crédit pour calculer votre pointage, qui compare votre solde à votre limite de crédit. Idéalement, votre solde à la fin de votre cycle de facturation ne devrait pas dépasser 25 % à 30 % de votre crédit disponible.

Pour réduire ce nombre, envisagez de demander à votre créancier une limite plus élevée ou de rembourser une partie de votre solde avant la fin du cycle de facturation, a déclaré Detweiler.

3. Rechercher des systèmes de notation alternatifs

Vous pouvez avoir un score faible parce que vous avez un historique de crédit “mince”, ce qui peut sembler paradoxal. Comment pouvez-vous prouver aux créanciers que vous êtes un bon emprunteur si vous ne pouvez pas obtenir de prêt ?

Il peut être judicieux de rechercher un service qui vous aide à augmenter votre score en tenant compte des paiements non traditionnels. La gratuité Boost d’Experian service, par exemple, intègre des paiements tels que les services publics, les services de streaming vidéo et le loyer. Un service similaire payant à Ascenseur eCredablequi relève de TransUnion, tient compte des factures de téléphone cellulaire, de services publics et de services Internet.

“Ce sont des choses qui n’ont pas compté historiquement mais qui devraient”, a déclaré Rossman. “C’est un bon moyen de se faire valoir.”

