États américains ayant les cotes de crédit moyennes les plus élevées

De plus, les emprunteurs les mieux notés sont plus susceptibles de recevoir des taux d’intérêt plus bas sur les prêts automobiles, les hypothèques et autres financements.

Gagner un pointage de crédit élevé n’est pas seulement une question de droits de vantardise. Parce que c’est un nombre qui indique aux créanciers comment évaluer votre capacité à les rembourser, plus votre score est élevé, plus il est facile de louer un appartement, d’obtenir un prêt ou de se qualifier pour une carte de crédit.

Bien qu’un score plus élevé soit meilleur qu’un score plus bas, il n’est pas nécessaire de rechercher la perfection, a déclaré Ted Rossman, analyste principal du secteur chez Bankrate.com.

“Aux yeux d’un prêteur, il n’y a vraiment aucune différence entre 750 et 850”, a-t-il déclaré. “Une fois que vous avez atteint le milieu des 700, vous obtiendrez les meilleures conditions sur la plupart des produits.”

Mais une fois que vous commencez à baisser à partir de là, a-t-il dit, de petits changements dans votre pointage de crédit commencent à avoir plus d’importance.

“En dessous de 740, tous les 20 points environ font une grande différence”, a déclaré Rossman. “Une fois que vous obtenez entre 660 et 680, vous arrivez au seuil du crédit subprime. En dessous, vous avez beaucoup moins de chances d’être approuvé.”

Pourtant, si vous êtes en ligne avec le Minnesota moyen ou le Nebraska moyen, vous vous débrouillez probablement bien. “Si vous êtes dans les 700 bas, vous obtenez toujours d’excellentes offres et offres”, a déclaré l’expert en crédit Gerri Detweiler. “Si vous êtes dans les 600, dépasser ce seuil de 700 est un bon objectif à viser.”

Vous ne connaissez pas votre pointage de crédit sur-le-champ ? Heureusement, il y a beaucoup d’endroits à vérifier. “Souvent, votre compagnie de carte de crédit est un bon point de départ”, a déclaré Detweiler. “La plupart d’entre eux offrent une forme de surveillance gratuite du crédit.”

Vous pourrez probablement également trouver votre score via votre banque, votre coopérative de crédit, votre prêteur automobile ou en utilisant un site réputé tel que CréditKarma ou chez Experian FreeCreditScore.com.

Si vous trouvez que votre pointage de crédit est supérieur à celui d’un résident moyen du Minnesota, félicitations ! Prenez des mesures pour continuer cette période des Fêtes en évitant d’accumuler de gros soldes sur vos cartes de crédit ou d’effectuer des paiements en retard.

Cependant, si vous êtes dans une impasse financière temporaire, ce n’est pas grave. “Il n’est jamais idéal de payer des intérêts. Mais si vous traversez une courte période de trésorerie plus restreinte, le simple fait d’effectuer des paiements minimums à temps sur vos cartes vous aidera à éviter d’endommager votre crédit”, a déclaré Detweiler.

