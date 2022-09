États américains avec la pire pollution atmosphérique

La pollution de l’air a des effets néfastes sur vos poumons et peut être nocive pour votre cerveau, augmentant stress psychologique et déclin cognitif chez les adultes.

Actes 2019 de l’Académie nationale des sciences étude a même constaté que le nombre annuel d’Américains décédés de la pollution de l’air – environ 100 000 – est presque égal au nombre de personnes aux États-Unis tuées chaque année dans des accidents de voiture.

En termes simples, vous devez éviter de passer beaucoup de temps dans des endroits très pollués. C’est une mauvaise nouvelle pour une bonne poignée d’États, selon un nouveau Analyse des actualités américaines et du rapport mondialqui a classé les 50 États américains en fonction de leur niveau de pollution et du risque que la pollution pose pour la santé des personnes.

Le classement est basé sur données 2019 de l’Environmental Protection Agency des États-Unis, qui a mesuré la pollution chimique toxique totale générée dans chaque État et les risques d’effets chroniques à long terme sur la santé – du cancer aux malformations congénitales – posés à la population de chaque État par habitant.

Ces mesures représentaient les émissions dans l’air et dans l’eau provenant de la fabrication, de la production d’électricité, de l’exploitation minière et du traitement des déchets dangereux, selon le US News and World Report. Ils n’incluaient pas la pollution provenant des transports, de l’agriculture ou des petites installations comme les ateliers de carrosserie ou les nettoyeurs à sec.

Voici les sept pires états du classement, en commençant par le bas :

Louisiane Nevada Indiana Delaware Utah Ohio Oregon

La Louisiane arrive en dernier n’est pas une surprise : A Analyse 2020 par l’Environmental Integrity Project a révélé que la Louisiane abrite quatre des dix usines chimiques les plus « super polluantes » aux États-Unis. Enquête ProPublica 2019 ont également constaté que le nombre d’usines en Louisiane à fortes émissions avait augmenté depuis les années 1980, malgré la diminution du nombre global à l’échelle nationale.

Au moins 85 cas de cancer par an dans l’État sont dus à une exposition à des niveaux élevés de pollution de l’air, selon un janvier 2022 étude de l’Université de Tulane.

Le statut du Nevada en tant que deuxième État le plus pollué est également apparemment bien mérité : en 2021, l’American Lung Association a également classé la qualité de l’air de l’État parmi «les plus malsaines pour les types de pollution atmosphérique les plus nocifs et les plus répandus». Cette même année, les villes de Las Vegas et Reno figuraient dans le top 25 des villes les plus polluées par les particules à court terme, ou particules nocives dans l’air dangereuses à respirer.

L’apparition de l’Oregon sur la liste peut être quelque peu surprenante : l’État abrite 11 forêts nationales, une prairie nationale et même 21 refuges fauniques nationaux. Site Internet de l’Orégon note que les voitures et les camions sont la plus grande source de pollution de l’air de l’État et que les incendies de forêt ne sont fréquents que empirer la mauvaise qualité de l’air de l’État.

Une poignée de villes de l’Oregon se classent parmi les plus pollués du paysselon l’ALA.

À l’autre extrémité du spectre, le Vermont a remporté la première place du US News and World Report en tant qu’État le moins pollué du pays. Les villes du Vermont sont parmi les plus propres par la qualité de l’air dans le pays, et ont des niveaux particulièrement bas des types de pollution atmosphérique les plus nocifs, selon l’ALA.

