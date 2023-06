États à énergie déréglementée : les avantages et les inconvénients du choix de votre fournisseur d’énergie

Le pouvoir de choisir est une chose merveilleuse. Et selon l’endroit où vous habitez, vous pourrez peut-être choisir votre fournisseur d’énergie.

C’est ce qu’on appelle la déréglementation de l’énergie, et environ 40 % des États américains l’ont. Communément appelé choix de vente au détail, dans les États déréglementés, les résidents ont leur mot à dire sur l’endroit où ils obtiennent leur énergie. Dans ces États, les services publics fonctionnent comme n’importe quelle autre entreprise : les concurrents offrent des options et les résidents choisissent comment dépenser leur argent.

Dans les marchés réglementés, cependant, l’électricité provient d’un fournisseur de services publics désigné et vous n’avez pas le choix. Les marchés réglementés de l’énergie créent une forme de monopole, ce qui signifie qu’il n’y a pas de concurrents parmi lesquels choisir ou vers lesquels se tourner, mais dans lequel le service public est toujours contrôlé par le gouvernement de l’État.

Quelle méthode est la plus bénéfique pour les gens? Quels États ont raison ? « Il s’agit de savoir si vous croyez qu’un environnement de marché libre est le meilleur pour les consommateurs ou qu’un monopole réglementé est le meilleur pour les consommateurs », Josué Bassechesprofesseur adjoint de politique publique et d’études environnementales à l’Université de Tulane, a déclaré à CNET.

Voici ce que vous devez savoir sur la déréglementation de l’énergie, son fonctionnement et si votre état vous offre la possibilité de choisir.

Qu’est-ce que la déréglementation énergétique et comment fonctionne-t-elle ?

La déréglementation de l’énergie fait référence à un système de services publics de choix au détail, où différentes entreprises autres que le service public d’énergie existant sont en mesure d’offrir différents forfaits, permettant aux clients de choisir à qui ils achètent de l’énergie.

Dans les États sans environnement de services publics déréglementés, les organes directeurs gèrent un monopole réglementé, où une entreprise fournit le service public dans tout l’État, avec des tarifs et des prix contrôlés par le gouvernement.

Qu’un État soit déréglementé ou non, les services publics de cet État particulier sont gérés par sa commission des services publics, ou PUC, un organe directeur qui réglemente les tarifs et les services des services publics. Différentes commissions de services publics fonctionnent de différentes manières, mais leur objectif ultime est de représenter les intérêts des citoyens lors de la détermination des politiques de services publics.

Même dans les États déréglementés, cette réglementation existe toujours. C’est pourquoi Basseches se réfère à la déréglementation comme un terme impropre – à la place, il préfère utiliser le terme « restructuré ».

« Ce que l’on appelle souvent la déréglementation est la différence entre ce que l’on appelle une entreprise de monopole de services publics intégrée verticalement – où la société de services publics produit, transmet et distribue de l’électricité – et un environnement déréglementé ou restructuré, où divers aspects de cette chaîne d’approvisionnement sont ouverts à la concurrence et seules une partie des coûts sont réglementés par les commissions », a-t-il déclaré.

Une brève histoire de la déréglementation énergétique

À partir du début des années 1900, au début de la commercialisation de l’électricité, les entreprises ont commencé à approcher les législateurs des États pour mettre en place un pacte réglementaire, qui est devenu les services publics réglementés que nous connaissons aujourd’hui. Ce système est resté en grande partie le même jusqu’à ce que, en commençant par La loi de 1978 sur les politiques de réglementation des services publics (PURPA) et, tout au long des années 1990, une série de lois a autorisé les États à déréglementer ou à restructurer.

Mais tous les États n’ont pas décidé de le faire, et les décisions ont été prises en fonction de la conviction de chaque État quant à ce qui profiterait le plus aux résidents. Aujourd’hui, environ 20 États ont une forme ou une autre de système déréglementé ou restructuré, la majorité des États travaillant toujours avec des monopoles réglementés.

Marchés énergétiques déréglementés ou réglementés : le pour et le contre

Malheureusement, il n’y a pas de réponse facile quant à savoir si la réglementation ou la déréglementation offre un meilleur résultat pour le citoyen ordinaire. Même pour Basseches, un expert qui a passé les six dernières années sur un projet de livre sur la politique des énergies renouvelables au niveau de l’État, la question est trop compliquée pour tomber d’un côté ou de l’autre.

Il dit qu’il n’est pas clair, à un niveau systématique, si la déréglementation a entraîné une baisse des tarifs d’électricité. Des facteurs allant de la météo à la guerre en Ukraine peuvent affecter ces taux, et même pour les experts, il est trop difficile de dire avec certitude qu’une méthode est la bonne.

« Vous pouvez regarder les prix de l’électricité au fil du temps et voir qu’ils ont augmenté et diminué, mais il est difficile d’attribuer cela », a-t-il déclaré. « Ils ont augmenté et diminué à la fois dans les juridictions restructurées et traditionnellement réglementées. Ainsi, dans les cas où les coûts ont baissé, il est difficile de dire que c’est à cause de la restructuration. Mais ce qui est clair, c’est que la restructuration donne aux consommateurs plus de choix et une voix plus directe dans quel type d’électricité ils veulent et combien ils paieront pour cela. »

Avantages de la déréglementation énergétique

Basseches et d’autres experts de l’industrie disent que les partisans de la déréglementation citent des exemples comme les suivants comme avantages de l’énergie déréglementée :

Les marchés déréglementés donnent le pouvoir de choisir au consommateur.

La concurrence devrait égaliser le terrain de jeu contre le pouvoir d’un monopole de services publics.

Les monopoles de services publics sont moins axés sur l’intérêt supérieur du consommateur.

Les marchés déréglementés ont tendance à être plus ouverts aux changements tels que l’adoption d’énergies propres et les améliorations technologiques.

L’avantage le plus important et le plus évident d’un environnement déréglementé est qu’il donne le choix aux gens. Dans un monde idéal, on ferait confiance aux PUC pour fournir la meilleure option pour tous. Mais ce n’est pas toujours le cas, et ce n’est pas toujours facile à dire pour le consommateur. Pour Basseches, c’est ce qui en fait un changement valable.

« Ce que j’aime dans la concurrence, c’est qu’en l’absence de transparence, vous pouvez avoir une certaine confiance dans le contrôle du pouvoir du monopole des services publics en vertu de la concurrence et des forces du marché », a-t-il déclaré.

Un système déréglementé ou restructuré enlève également du pouvoir à des monopoles de longue date. Souvent, les fournisseurs sont en place depuis des décennies et les critiques disent qu’ils se concentrent moins sur ce qui est le mieux pour les consommateurs et plus sur le maintien du statu quo.

« Ce dont vous devez vous soucier avec un monopole réglementé, c’est que ce sera mieux pour l’entreprise monopolistique et non pour les consommateurs », a déclaré Basseches.

Les services publics sont généralement des mastodontes qui résistent au changement. Basseches affirme qu’un État restructuré (déréglementé) peut créer un environnement dans lequel les entreprises peuvent être plus agiles et capables de changer. Cela signifie une adoption plus rapide des nouvelles technologies, davantage d’alternatives et des options encore meilleures pour l’énergie propre.

« Pour ceux qui se soucient du changement climatique et des problèmes environnementaux, il a été beaucoup plus facile pour les énergies renouvelables de pénétrer le marché dans des environnements déréglementés », a-t-il déclaré. « Si l’éolien et le solaire sont les ressources les moins chères et que vous n’avez plus les services publics qui possèdent toute la production, ils ne vont pas lutter contre les régulateurs pour conserver des choses qui ne sont plus économiques mais dans lesquelles ils ont investi. »

Inconvénients de la déréglementation énergétique

La responsabilité incombe au consommateur.

L’expérience d’achat d’énergie peut être compliquée.

L’éducation des consommateurs est nécessaire pour naviguer.

La concurrence et le marché dérégulé créent des opportunités pour les mauvais acteurs ou les escroqueries.

Dans un environnement déréglementé ou restructuré, le choix appartient aux consommateurs, mais la responsabilité aussi. La plupart des gens ne connaissent pas grand-chose aux services publics ou à la politique énergétique, ils doivent donc être mieux informés pour prendre de bonnes décisions dans un système déréglementé. Cela peut conduire à gaspiller ou à ne pas réaliser pleinement les avantages que procure ce choix.

« Habituellement, si les consommateurs ne choisissent pas d’alternative, ils reçoivent le fournisseur de services par défaut, qui est généralement le service public local », a déclaré Basseches. « Donc, cela oblige le consommateur à être plus éduqué. »

Ce n’est pas parce qu’un État est déréglementé que le PUC de cet État est moins important. En fait, dans un État déréglementé, cette commission est la seule chose qui fait obstacle aux mauvais acteurs, ce qui signifie que les personnes et les États peuvent être exploités.

« Cela dépend vraiment de la vigilance de ces commissions d’utilité publique », a déclaré Basseches. « Une chose que je dis toujours aux gens, c’est de prêter attention aux commissions d’utilité publique. Si elles font leur travail efficacement, elles offrent une protection contre l’exploitation. »

Quels États américains sont déréglementés pour l’électricité ou le gaz naturel ?

La plupart des États ont encore des fournisseurs de services publics réglementés. Seuls 18 États (et le district de Columbia) ont des marchés déréglementés.

Selon le Agence américaine de protection de l’environnement13 États (et le district de Columbia) ont entièrement déréglementé ou restructuré les services publics d’électricité :

Connecticut. Delaware. CC Illinois. Maine. Maryland. New Hampshire. New Jersey. New York. Ohio. Pennsylvanie. Rhode Island. Texas.

Cinq autres États ont des environnements partiellement déréglementés ou restructurés :

Californie. Géorgie. Michigan. Oregon. Virginie.

Comment trouver le meilleur fournisseur d’électricité au Texas

Basseches a déclaré que le Texas était « un exemple pour un secteur de l’électricité entièrement restructuré » et l’a qualifié d' »extrêmement restructuré ».

« La restructuration est un continuum et elle est très complexe et à plusieurs niveaux », a déclaré Basseches. « La restructuration n’est pas seulement un interrupteur, il y a différents degrés. Et le Texas est le plus restructuré. »

Le Texas a un plus grand choix de fournisseurs que partout ailleurs dans le pays, c’est pourquoi Basseches conseille aux résidents d’être aussi informés que possible lorsqu’ils font leurs choix dans « ce système sur stéroïdes ». Les résidents du Texas sont susceptibles de recevoir plus de sollicitations de différents fournisseurs, et le choix peut être écrasant. Son conseil est simplement de rechercher autant d’informations que possible.

« Parlez à vos voisins », a-t-il dit. « De la même manière que vous feriez un choix concernant l’achat d’une nouvelle voiture, parlez à vos voisins, parlez à des personnes en qui vous avez confiance et sachez que la commission des services publics travaille pour vous et vos impôts. N’ayez pas peur de leur demander pour aider. »

Pour plus d’informations, voici le Page Faits et FAQ du Texas PUC et le site Web de comparaison géré par le gouvernement de l’État : Powertochoose.org. Lorsque vous magasinez pour des plans d’électricité sur n’importe quel site Web, avant de vous inscrire, assurez-vous de lire le étiquette de faits d’électricité (EFL) ou « fiche d’information » pour connaître les détails de chaque plan.

Comment trouver le meilleur fournisseur d’électricité dans d’autres États

Pour Basseches, la meilleure première étape dans n’importe quel État est de commencer par les commissions des services publics, ou PUC, dont les sites Web devraient contenir des informations sur les fournisseurs compétitifs, les options et plus encore.

Avant de faire un choix, assurez-vous de lire les options, de comprendre la dynamique des différentes entreprises impliquées et de vous renseigner sur le jargon, les prix et plus encore.

« Tout comme investir en bourse, il y aura un certain risque », a déclaré Basseches. « Mais la commission d’utilité publique travaille pour les gens et ils ont le plus de connaissances parce que les entreprises doivent s’inscrire auprès d’eux. Donc, mon conseil est d’apprendre à connaître votre commission d’utilité publique, de lire attentivement les choses et de savoir que tout le monde se bat pour votre affaires. Comme pour toute autre chose, vous devez faire attention.

Sites Internet des commissions d’utilité publique :

FAQ sur la déréglementation de l’énergie

