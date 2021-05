«Cet État terroriste qui tente de piller une ville comme Jérusalem, qui abrite des lieux sacrés pour les musulmans, les chrétiens et les juifs, a franchi toutes les limites», Erdogan a déclaré vendredi, faisant référence à Israël.

«Il est impératif que le Conseil de sécurité de l’ONU prenne des mesures pour assurer la paix à Jérusalem conformément aux décisions de l’Assemblée générale», a déclaré le président, s’adressant aux membres de son parti Justice et Développement (AK) lors d’une vidéoconférence. La Turquie est prête à soutenir activement toute initiative annoncée par l’ONU, a-t-il déclaré, ajoutant que sa nation « Ne sera pas silencieux » même si le reste du monde ignore les développements à Gaza.

Ses paroles sont intervenues au milieu d’une violente impasse entre Tel Aviv et les militants palestiniens dans la bande de Gaza qui a vu les forces de défense israéliennes lancer des frappes aériennes massives contre Gaza en réponse aux attaques à la roquette du groupe militant du Hamas. Les frappes israéliennes ont coûté la vie à plus de 100 Palestiniens, dont 27 enfants, selon les responsables locaux de la santé.

Les lancements de roquettes des militants du Hamas ont été pour la plupart interceptés par les défenses aériennes israéliennes, entraînant la mort de neuf personnes, dont un enfant.«C’est un devoir pour toute l’humanité de résister [Israel’s] agression contre les villes palestiniennes et Jérusalem », Erdogan a déclaré, ajoutant que l’Organisation de la coopération islamique (OCI) devrait particulièrement « béton » position sur la question. Sinon, l’organisation discréditerait simplement sa propre existence, a-t-il ajouté.

L’OCI a annoncé plus tôt qu’elle tiendrait une réunion d’urgence dimanche pour discuter de la situation. Le violent conflit entre Israël et les militants palestiniens a été déclenché par une affaire judiciaire israélienne concernant l’expulsion de plusieurs familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem-Est.

Cette décision a d’abord déclenché des manifestations massives qui ont vu des affrontements entre les manifestants et la police dans plusieurs villes israéliennes ainsi qu’à Jérusalem. Les tensions ont ensuite conduit à une attaque à la roquette du Hamas et à une réponse militaire de Tsahal.

«Si nous n’arrêtons pas immédiatement l’agression israélienne en Palestine et… à Jérusalem, demain, tout le monde serait la cible de cette mentalité brutale». a averti le président turc. Erdogan a également donné une réprimande cinglante aux responsables qui soutenaient les actions d’Israël à Gaza.

Ceux qui ont choisi de garder le silence ou ont soutenu Israël « Pour des raisons politiques et idéologiques devraient savoir que leur tour viendra un jour » aussi, dit-il.

Auparavant, les dirigeants de plusieurs pays occidentaux, dont l’Autriche et l’Allemagne, ont exprimé leur soutien au droit d’Israël de « auto défense. » Les dirigeants de la France et du Royaume-Uni ont également été félicités par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour son soutien à Tel Aviv.

Entre-temps, Erdogan a déclaré avoir discuté des frappes aériennes israéliennes à Gaza avec les dirigeants d’une vingtaine de pays, dont le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre pakistanais Imran Khan.

Plus tôt cette semaine, Moscou a appelé Tel Aviv à mettre immédiatement un terme à la violence et à mettre un terme à la colonisation des territoires palestiniens. Jusqu’à présent, cependant, Netanyahu a déclaré que l’impasse violente entre Israël et les groupes militants palestiniens est « pas terminé » et juré de « atteindre » Militants du Hamas « partout. »

Les frappes aériennes israéliennes à Gaza ont blessé un caméraman et un photojournaliste de l’Agence turque Anadolu, a déclaré vendredi le ministère turc des Affaires étrangères, ajoutant que les frappes avaient également entraîné «Dommages aux écoles de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA)» ainsi qu’une « augmentation rapide » en victimes civiles.

«Nous appelons la communauté internationale à intervenir rapidement pour qu’Israël mette fin à ces attaques, qui entraîneront de nouvelles pertes en vies civiles», dit le ministère.

