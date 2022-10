État, les flics cherchent à interdire des preuves dans le procès sur le meurtre de Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Les procureurs et les avocats de la défense de deux anciens policiers de Minneapolis accusés du meurtre de George Floyd ont déposé plus de 100 requêtes pour limiter les témoignages ou les preuves au procès – de nombreuses demandes s’appuyant fortement sur ce qui s’est passé lors des deux procès précédents en La mort de Floyd.

J. Alexander Kueng et Tou Thao sont accusés de complicité de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. La sélection du jury commençant le 24 octobre, les deux parties utilisent ce qu’elles ont appris lors des procès précédents pour tenter de façonner la procédure en leur faveur. Les audiences sur les requêtes sont prévues jeudi et vendredi.

L’avocat de la défense Mike Brandt, qui n’est pas lié à l’affaire, a déclaré que c’est une manœuvre typique avant le procès pour les deux parties de deviner ce que l’autre présentera et d’essayer d’obtenir un avantage. Kueng et Thao “ont une meilleure boule de cristal”, a-t-il déclaré.

Kueng, Thao et Thomas Lane travaillaient avec Derek Chauvin le 25 mai 2020, lorsque Chauvin, qui est blanc, a utilisé son genou pour épingler le cou de Floyd au trottoir pendant plus de neuf minutes alors que l’homme noir de 46 ans a déclaré qu’il ne pouvait plus respirer et finit par s’immobiliser. Kueng s’est agenouillé sur le dos de Floyd, Lane a tenu ses jambes et Thao a retenu les passants.

Le meurtre de Floyd a été capturé dans une vidéo de spectateur et a déclenché des protestations dans le monde entier dans le cadre d’un jugement sur l’injustice raciale.

Bon nombre des demandes découlent de ce qui s’est déjà produit devant les tribunaux. Tom Plunkett, l’avocat de Kueng, souhaite que le juge interdise aux témoins de l’État de s’adresser directement aux jurés et de leur demander de prendre des mesures dans le cadre d’une manifestation, comme leur demander d’examiner leur propre cou.

Cela survient après qu’un expert du procès de Chauvin, spécialiste des poumons et des soins intensifs, le Dr Martin Tobin, a à un moment donné desserré sa cravate, placé ses mains sur son propre cou et encouragé les jurés à faire de même en expliquant comment il croyait que Floyd était mort. Les jurés ont déclaré plus tard que Tobin avait fourni certaines des preuves les plus convaincantes du procès.

Tobin a également raconté une vidéo de Floyd retenu sur le trottoir et a identifié ce qu’il a dit être le moment où Floyd est mort. Et l’ambulancier Derek Smith a témoigné qu’après avoir vérifié le pouls et qu’il n’en avait pas trouvé : « En termes simples ? Je pensais qu’il était mort. Bob Paule, un avocat de Thao, veut que les témoins soient empêchés de qualifier Floyd de mort jusqu’au moment où il a été officiellement déclaré mort dans un hôpital. Et Plunkett demande que tous les témoignages de non-médecins se limitent aux traitements et aux observations, et non à la cause du décès de Floyd ou à la caractérisation de savoir s’il était mort ou vivant.

L’État, quant à lui, veut interdire à la défense de présenter des preuves sur les personnages et les familles des hommes. Cette demande intervient après le procès fédéral, au cours duquel les accusés ou les membres de leur famille ont parlé de leurs antécédents, de leur volontariat et de la manière dont ils ont surmonté les difficultés – autant de preuves que l’État a qualifiées de non pertinentes.

L’État cherche également à interdire les preuves quant à savoir si Chauvin était qualifié pour être un officier de formation sur le terrain – après que des questions à ce sujet ont été soulevées lors du procès fédéral dans le cadre d’une stratégie de défense visant à blâmer la formation des officiers pour leurs actions ce jour-là.

La défense veut que les témoins soient interdits de témoigner en uniforme à moins qu’ils ne témoignent dans le cadre de leur travail. Cela vient après que Geneviève Hansen, une pompière qui n’était pas en service lorsqu’elle a été arrêtée par Floyd, a témoigné en uniforme au procès de Chauvin. Paule a déclaré que Hansen témoignerait en tant que spectateur et que le fait de faire témoigner une personne sous serment alors qu’elle était en uniforme pourrait amener un jury à la trouver à tort plus digne de confiance.

La défense veut également une ordonnance interdisant aux témoins de porter des pancartes, après qu’un autre témoin de l’État, Donald Williams, ait porté un t-shirt sous sa chemise habillée qui disait «Black Excellence», selon la défense, et était visible par au moins un juré. Paule souhaite également que les procureurs ne soient pas autorisés à interroger Williams sur sa formation en arts martiaux et sa compréhension d’un «étranglement sanguin» et de la façon dont cela affecte la respiration, affirmant que Williams n’a aucune formation médicale.

La défense veut empêcher l’État de poser des questions qui suscitent des réponses émotionnelles, comme l’ont fait les procureurs lors du procès de Chauvin, et ils veulent interdire aux procureurs d’appeler des passants mineurs comme témoins, y compris une fille qui avait 9 ans à l’époque.

La défense affirme que le fait d’appeler l’enfant la traumatiserait davantage, provoquerait des émotions chez le jury et que son témoignage a répété ce que d’autres témoins avaient dit. L’État a rétorqué que le témoignage de plusieurs passants est nécessaire et que les diverses personnes dans la rue – un homme plus âgé, des adolescents et une jeune fille – montrent que ce n’était pas la foule dangereuse que la défense a tenté de représenter lors du procès de Chauvin.

Ils ont également déclaré que le fait qu’une fillette de 9 ans savait que Floyd était en détresse démontre à quel point l’usage de la force par les officiers était déraisonnable.

Kueng, Thao et Lane ont été condamnés par un tribunal fédéral plus tôt cette année pour avoir privé Floyd de son droit à des soins médicaux. Thao et Kueng ont été reconnus coupables d’un deuxième chef d’accusation pour ne pas être intervenus et arrêter Chauvin.

En juillet, le juge de district américain Paul Magnuson a condamné Kueng à trois ans de prison et Thao à 3 ans et demi sur les chefs d’accusation fédéraux. Ils se sont présentés mardi à la garde fédérale: Thao, qui est Hmong américain, est détenu à Lexington, Kentucky, et Kueng, qui est noir, est à Lisbonne, Ohio.

Lane, qui est blanc, a évité un procès d’État en plaidant coupable en mai d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré. Il a été condamné à trois ans sur la condamnation de l’État et à 2 ans et demi sur la condamnation fédérale. Il purge simultanément les deux peines dans un camp de prisonniers fédéral à faible sécurité à Littleton, dans le Colorado.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable et a été condamné à une peine d’État de 22 ans et demi en 2021. Il a également plaidé coupable à un chef d’accusation fédéral de violation des droits civils de Floyd et a été condamné à 21 ans sur l’accusation fédérale. Il purge ses peines en même temps à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, en Arizona.

___

Retrouvez la couverture complète d’AP sur le meurtre de George Floyd sur : https://apnews.com/hub/death-of-george-floyd

Amy Forliti, Associated Press