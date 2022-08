État, le gouvernement fédéral enquête sur une maladie qui a rendu malade, tué des chiens

LANSING, Michigan (AP) – Les agences d’État et fédérales enquêtent sur une maladie inconnue qui a rendu les chiens malades dans le nord du Michigan et tué au moins 30 chiens dans un comté après avoir montré des signes d’une maladie de type parvo.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Michigan a déclaré qu’il travaillait avec des refuges locaux pour le contrôle des animaux, des vétérinaires, le laboratoire vétérinaire de l’Université d’État du Michigan, le ministère américain de l’Agriculture et d’autres partenaires sur des tests pour déterminer la cause de la maladie.

L’agence d’État a déclaré que “plusieurs chiens” sont tombés malades avec les mêmes symptômes dans le nord de la péninsule inférieure de l’État avec une maladie similaire au parvovirus canin, qui affecte le tractus gastro-intestinal d’un chien et se transmet par contact de chien à chien et par contact avec des excréments contaminés. et environnements.

Un vétérinaire a informé les responsables du MDARD du traitement d’un chien qui vomissait et avait la diarrhée, qui sont des symptômes courants du parvovirus canin. Ce chien, cependant, a été testé négatif pour le parvovirus dans une clinique vétérinaire, a indiqué l’agence.

Le département a déclaré avoir depuis entendu des agences de contrôle des animaux du nord du Michigan concernant des chiens présentant les mêmes symptômes, dont les causes n’avaient pas été déterminées.

La vétérinaire d’État Nora Wineland a déclaré dans un communiqué que “l’enquête sur les détails des détections de maladies animales inhabituelles ou à déclaration obligatoire” est un élément clé de la mission du MDARD.

Dans le comté d’Otsego, environ 30 chiens appartenant à des particuliers et pour la plupart non vaccinés sont morts, a déclaré Melissa FitzGerald, directrice du département de contrôle des animaux du comté. Elle a dit qu’il ne semble pas que les chiens aient été en contact les uns avec les autres.

“C’est effrayant”, a déclaré FitzGerald au Detroit Free Press. “Il y a beaucoup de choses que cela pourrait être.”

Adrianna Potrafkey, qui vit dans le nord du Michigan, a déclaré que début juillet, quatre de ses chiens se sont réveillés avec une diarrhée sanglante et des maux d’estomac. Tous se sont rétablis depuis, ce que Potrafkey attribue en partie aux vaccins qu’ils ont reçus en tant que chiots.

Elle a dit qu’elle n’avait pas travaillé pendant deux semaines consécutives parce qu’elle craignait de laisser ses chiens seuls, disant que son vétérinaire était mystifié par ce qui rendait ses chiens malades.

“Ça m’a beaucoup marqué. Je ne pouvais pas les laisser au cas où quelque chose arriverait », a-t-elle déclaré à WXMI-TV.

Le MDARD a déclaré qu’il encourageait fortement les propriétaires de chiens à travailler avec leur vétérinaire pour s’assurer que leur chien est à jour des vaccinations de routine. Un vaccin très efficace contre le parvovirus est disponible pour protéger les chiens contre cette maladie, a indiqué l’agence.

The Associated Press